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Операция "Искра": прорыв блокады Ленинграда
Операция "Искра": прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
Операция "Искра": прорыв блокады Ленинграда
Восемьдесят лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду северной столицы. Операция "Искра", проведенная с 12 по 30 января, стала первой... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:00
2023-01-18T09:00
2023-01-18T09:36
инфографика
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
красная армия (ркка)
ссср
германия
вермахт
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Восемьдесят лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду северной столицы. Операция "Искра", проведенная с 12 по 30 января, стала первой крупной победой Красной армии на Ленинградском направлении. Подразделения Волховского и Ленинградского фронтов выдвинулись навстречу друг другу и за неделю отбросили немцев от побережья Ладожского озера. Подробнее о соотношении сил сторон, ходе и результатах операции — в инфографике Ria.ru.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка), ссср, германия, вермахт, инфографика
Инфографика, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945), Красная армия (РККА), СССР, Германия, Вермахт