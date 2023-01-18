https://ria.ru/20230118/blokada_leningrada-1845608816.html

Операция "Искра": прорыв блокады Ленинграда

Операция "Искра": прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023

Операция "Искра": прорыв блокады Ленинграда

Восемьдесят лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду северной столицы. Операция "Искра", проведенная с 12 по 30 января, стала первой... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:00

2023-01-18T09:00

2023-01-18T09:36

инфографика

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

красная армия (ркка)

ссср

германия

вермахт

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Восемьдесят лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду северной столицы. Операция "Искра", проведенная с 12 по 30 января, стала первой крупной победой Красной армии на Ленинградском направлении. Подразделения Волховского и Ленинградского фронтов выдвинулись навстречу друг другу и за неделю отбросили немцев от побережья Ладожского озера. Подробнее о соотношении сил сторон, ходе и результатах операции — в инфографике Ria.ru.

ленинград

ссср

германия

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2023

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка), ссср, германия, вермахт, инфографика