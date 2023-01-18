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Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города - РИА Новости, 18.01.2023
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Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города
Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города - РИА Новости, 18.01.2023
Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2023-01-18T08:54
2023-01-18T08:54
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
ладожское озеро
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для ленинградцев стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
ленинград
ладожское озеро
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для ленинградцев стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, ладожское озеро, общество, великая отечественная война (1941-1945), видео
Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Ладожское озеро, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2023-01-18T08:54
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08:54 18.01.2023
 

Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города

Читать ria.ru в
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для ленинградцев стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
 
Блокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградЛадожское озероОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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