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Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров
Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров - РИА Новости, 18.01.2023
Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:09
2023-01-18T11:09
2023-01-18T11:09
в мире
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, ни в том, кто блокирует переговоры, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии". "Заявление госсекретаря США Блинкена о том, что "российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, это раз, ни в том, кто блокирует от ее имени переговоры с Россией, это два. А, следовательно, и три: кто несет ответственность за украинскую трагедию", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, константин косачев, киев, сша, украина, совет федерации рф
В мире, Энтони Блинкен, Константин Косачев, Киев, США, Украина, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров
Косачев: слова Блинкена не оставляют сомнений в том, кто блокирует переговоры с Киевом