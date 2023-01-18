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Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров - РИА Новости, 18.01.2023
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Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров
Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров - РИА Новости, 18.01.2023
Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:09
2023-01-18T11:09
в мире
энтони блинкен
константин косачев
киев
сша
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, ни в том, кто блокирует переговоры, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии". "Заявление госсекретаря США Блинкена о том, что "российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, это раз, ни в том, кто блокирует от ее имени переговоры с Россией, это два. А, следовательно, и три: кто несет ответственность за украинскую трагедию", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
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в мире, энтони блинкен, константин косачев, киев, сша, украина, совет федерации рф
В мире, Энтони Блинкен, Константин Косачев, Киев, США, Украина, Совет Федерации РФ
11:09 18.01.2023
 
Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров

Косачев: слова Блинкена не оставляют сомнений в том, кто блокирует переговоры с Киевом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, ни в том, кто блокирует переговоры, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии".
"Заявление госсекретаря США Блинкена о том, что "российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, это раз, ни в том, кто блокирует от ее имени переговоры с Россией, это два. А, следовательно, и три: кто несет ответственность за украинскую трагедию", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 08:26Специальная военная операция на Украине
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В миреЭнтони БлинкенКонстантин КосачевКиевСШАУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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