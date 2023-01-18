https://ria.ru/20230118/blinken-1845658227.html

Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров

Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров - РИА Новости, 18.01.2023

Косачев прокомментировал слова Блинкена о невозможности переговоров

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:09

2023-01-18T11:09

2023-01-18T11:09

в мире

энтони блинкен

константин косачев

киев

сша

украина

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о невозможности переговоров Киева и Москвы по новым территориальным реалиям не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, ни в том, кто блокирует переговоры, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии". "Заявление госсекретаря США Блинкена о том, что "российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", не оставляют ни малейших сомнений ни в том, кто управляет Украиной, это раз, ни в том, кто блокирует от ее имени переговоры с Россией, это два. А, следовательно, и три: кто несет ответственность за украинскую трагедию", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

киев

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, константин косачев, киев, сша, украина, совет федерации рф