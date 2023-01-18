https://ria.ru/20230118/beglov-1845829936.html

Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя

Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя - РИА Новости, 18.01.2023

Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя

Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:08

2023-01-18T20:08

2023-01-18T20:08

александр беглов

санкт-петербург

мариуполь

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Беглов рассказал главе государства, что в рамках поддержки специальной военной операции на Украине в Петербурге сформировано несколько именных батальонов. "Хотел бы доложить по поводу поддержки СВО. Сегодня важно, что мы сформировали совместно с Западным военным округом три батальона – это "Нева", "Кронштадт", "Павловск"… и еще танковый батальон "Аврора", который сегодня тоже защищает наших граждан", - отметил он. Губернатор Петербурга добавил, что жители города, призванные в рамках частичной мобилизации, получили соответствующие выплаты. Также городские власти обеспечили финансовой и социальной поддержкой семьи мобилизованных вне зависимости от количества детей в них. Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, в которую вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.

https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html

санкт-петербург

мариуполь

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александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, владимир путин, россия