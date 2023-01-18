https://ria.ru/20230118/beglov-1845829936.html
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя
Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:08
2023-01-18T20:08
2023-01-18T20:08
александр беглов
санкт-петербург
мариуполь
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_0:123:3249:1951_1920x0_80_0_0_8b939b41eae1b51670788147ea19e96c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Беглов рассказал главе государства, что в рамках поддержки специальной военной операции на Украине в Петербурге сформировано несколько именных батальонов. "Хотел бы доложить по поводу поддержки СВО. Сегодня важно, что мы сформировали совместно с Западным военным округом три батальона – это "Нева", "Кронштадт", "Павловск"… и еще танковый батальон "Аврора", который сегодня тоже защищает наших граждан", - отметил он. Губернатор Петербурга добавил, что жители города, призванные в рамках частичной мобилизации, получили соответствующие выплаты. Также городские власти обеспечили финансовой и социальной поддержкой семьи мобилизованных вне зависимости от количества детей в них. Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, в которую вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.
https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html
санкт-петербург
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_723679dfa3f71705c4c8d4b2721c5685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, владимир путин, россия
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Мариуполь, Владимир Путин, Россия
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя
Глава Петербурга Беглов пообещал Путину выполнить все обязательства по поддержке Мариуполя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы выполнили все свои обязательства в прошлом году. Полностью выполним обязательства в (этом) году перед мариупольцами", - сказал он.
Беглов рассказал главе государства, что в рамках поддержки специальной военной операции на Украине
в Петербурге сформировано несколько именных батальонов.
"Хотел бы доложить по поводу поддержки СВО. Сегодня важно, что мы сформировали совместно с Западным военным округом три батальона – это "Нева", "Кронштадт
", "Павловск"… и еще танковый батальон "Аврора
", который сегодня тоже защищает наших граждан", - отметил он.
Губернатор Петербурга добавил, что жители города, призванные в рамках частичной мобилизации, получили соответствующие выплаты. Также городские власти обеспечили финансовой и социальной поддержкой семьи мобилизованных вне зависимости от количества детей в них.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, в которую вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.