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Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя
Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:08
2023-01-18T20:08
александр беглов
санкт-петербург
мариуполь
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Беглов рассказал главе государства, что в рамках поддержки специальной военной операции на Украине в Петербурге сформировано несколько именных батальонов. "Хотел бы доложить по поводу поддержки СВО. Сегодня важно, что мы сформировали совместно с Западным военным округом три батальона – это "Нева", "Кронштадт", "Павловск"… и еще танковый батальон "Аврора", который сегодня тоже защищает наших граждан", - отметил он. Губернатор Петербурга добавил, что жители города, призванные в рамках частичной мобилизации, получили соответствующие выплаты. Также городские власти обеспечили финансовой и социальной поддержкой семьи мобилизованных вне зависимости от количества детей в них. Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, в которую вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.
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александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, владимир путин, россия
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Мариуполь, Владимир Путин, Россия
20:08 18.01.2023
 
Глава Петербурга пообещал выполнить обязательства по поддержке Мариуполя

Глава Петербурга Беглов пообещал Путину выполнить все обязательства по поддержке Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга, которые в прошлом году полностью выполнили свои обязательства по поддержке города-побратима Мариуполя, выполнят их и в 2023 году, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы выполнили все свои обязательства в прошлом году. Полностью выполним обязательства в (этом) году перед мариупольцами", - сказал он.
Беглов рассказал главе государства, что в рамках поддержки специальной военной операции на Украине в Петербурге сформировано несколько именных батальонов.
"Хотел бы доложить по поводу поддержки СВО. Сегодня важно, что мы сформировали совместно с Западным военным округом три батальона – это "Нева", "Кронштадт", "Павловск"… и еще танковый батальон "Аврора", который сегодня тоже защищает наших граждан", - отметил он.
Губернатор Петербурга добавил, что жители города, призванные в рамках частичной мобилизации, получили соответствующие выплаты. Также городские власти обеспечили финансовой и социальной поддержкой семьи мобилизованных вне зависимости от количества детей в них.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, в которую вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 15:54Специальная военная операция на Украине
Пушилин ответил на вопрос о переносе столицы ДНР в Мариуполь
 
Александр БегловСанкт-ПетербургМариупольВладимир ПутинРоссия
 
 
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