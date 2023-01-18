https://ria.ru/20230118/aylish-1845656468.html

Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната

Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната - РИА Новости, 18.01.2023

Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната

Американская певица Билли Айлиш подала заявление на судебный запрет против преследовавшего ее фаната, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:40

2023-01-18T11:40

2023-01-18T11:40

шоубиз

билли айлиш

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш подала заявление на судебный запрет против преследовавшего ее фаната, сообщил портал TMZ.Близкие артистки сообщили, что 39-летний Кристофер Андерсон неоднократно проникал в дом звезды. Кроме того, он просил знаменитость о свидании и признавался ей в своих чувствах. Исполнительница поделилась, что случившееся вызвало у нее "значительную тревогу, страх и эмоциональное расстройство". По словам артистки, она утратила чувство безопасности. Помимо этого, Айлиш призналась, что она и ее родители несколько раз обращались в полицию. Стражи порядка неоднократно составляли отчеты о происшествии, однако визиты преследователя продолжались. По этой причине знаменитость решила оградить свою семью от действий правонарушителя через суд. В разгар пандемии певица также обращалась в полицию из-за действий фаната. Поклонник артистки Пренелл Руссо приходил к ее дому без маски и перчаток, трогал руками дверь и сидел на крыльце. Кроме того, мужчина отказывался покидать территорию участка исполнительницы. После этого преследователя оградили от семьи Айлиш на три года. Ранее артистка подтвердила свой роман с солистом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Музыкант старше певицы на 11 лет.

https://ria.ru/20221117/savicheva-1832190329.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

билли айлиш, знаменитости, шоу-бизнес