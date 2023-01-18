https://ria.ru/20230118/aylish-1845656468.html
Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната
Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната - РИА Новости, 18.01.2023
Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната
Американская певица Билли Айлиш подала заявление на судебный запрет против преследовавшего ее фаната, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:40
2023-01-18T11:40
2023-01-18T11:40
шоубиз
билли айлиш
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш подала заявление на судебный запрет против преследовавшего ее фаната, сообщил портал TMZ.Близкие артистки сообщили, что 39-летний Кристофер Андерсон неоднократно проникал в дом звезды. Кроме того, он просил знаменитость о свидании и признавался ей в своих чувствах. Исполнительница поделилась, что случившееся вызвало у нее "значительную тревогу, страх и эмоциональное расстройство". По словам артистки, она утратила чувство безопасности. Помимо этого, Айлиш призналась, что она и ее родители несколько раз обращались в полицию. Стражи порядка неоднократно составляли отчеты о происшествии, однако визиты преследователя продолжались. По этой причине знаменитость решила оградить свою семью от действий правонарушителя через суд. В разгар пандемии певица также обращалась в полицию из-за действий фаната. Поклонник артистки Пренелл Руссо приходил к ее дому без маски и перчаток, трогал руками дверь и сидел на крыльце. Кроме того, мужчина отказывался покидать территорию участка исполнительницы. После этого преследователя оградили от семьи Айлиш на три года. Ранее артистка подтвердила свой роман с солистом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Музыкант старше певицы на 11 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билли айлиш, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Билли Айлиш, Знаменитости, Шоу-бизнес
Билли Айлиш подала в суд на настойчивого фаната
Билли Айлиш попросила суд запретить ее фанату приближаться к ней
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Американская певица Билли Айлиш подала заявление на судебный запрет против преследовавшего ее фаната, сообщил
портал TMZ.
Близкие артистки сообщили, что 39-летний Кристофер Андерсон неоднократно проникал в дом звезды. Кроме того, он просил знаменитость о свидании и признавался ей в своих чувствах.
Исполнительница поделилась, что случившееся вызвало у нее "значительную тревогу, страх и эмоциональное расстройство". По словам артистки, она утратила чувство безопасности.
Помимо этого, Айлиш призналась, что она и ее родители несколько раз обращались в полицию. Стражи порядка неоднократно составляли отчеты о происшествии, однако визиты преследователя продолжались. По этой причине знаменитость решила оградить свою семью от действий правонарушителя через суд.
В разгар пандемии певица также обращалась в полицию из-за действий фаната. Поклонник артистки Пренелл Руссо приходил к ее дому без маски и перчаток, трогал руками дверь и сидел на крыльце. Кроме того, мужчина отказывался покидать территорию участка исполнительницы. После этого преследователя оградили от семьи Айлиш на три года.
Ранее артистка подтвердила
свой роман с солистом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Музыкант старше певицы на 11 лет.