https://ria.ru/20221020/aylish-1825433377.html

Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood

Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood - РИА Новости, 20.10.2022

Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood

Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:39

2022-10-20T17:39

2022-10-20T17:39

шоубиз

билли айлиш

отношения

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail. Слухи о романе 31-летнего рок-музыканта и 20-летней поп-звезды появились в СМИ еще на прошлой неделе, когда пара была замечена на мероприятии Halloween Horror Nights. Исполнители ушли вместе, держась за руки. Однако тогда певица никак не прокомментировала слухи об отношениях с певцом. Накануне журналисты сделали несколько снимков целующихся Резерфорда и Айлиш. Они возвращались, вероятно, с романтического свидания в ресторане. Летом артистка рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Он рассказал об этом в своей соцсети. Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Ранее Кирилл Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой. Он сказал, что они находятся "на самом правильном этапе".

https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

билли айлиш, отношения