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Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood - РИА Новости, 20.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221020/aylish-1825433377.html
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood - РИА Новости, 20.10.2022
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood
Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:39
2022-10-20T17:39
шоубиз
билли айлиш
отношения
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail. Слухи о романе 31-летнего рок-музыканта и 20-летней поп-звезды появились в СМИ еще на прошлой неделе, когда пара была замечена на мероприятии Halloween Horror Nights. Исполнители ушли вместе, держась за руки. Однако тогда певица никак не прокомментировала слухи об отношениях с певцом. Накануне журналисты сделали несколько снимков целующихся Резерфорда и Айлиш. Они возвращались, вероятно, с романтического свидания в ресторане. Летом артистка рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Он рассказал об этом в своей соцсети. Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Ранее Кирилл Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой. Он сказал, что они находятся "на самом правильном этапе".
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билли айлиш, отношения
Шоубиз, Билли Айлиш, отношения
17:39 20.10.2022
 
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood

Билли Айлиш подтвердила роман с с вокалистом The Neighbourhood Джесси Разерфордом

© AP Photo / Evan Agostini/InvisionБилли Айлиш на ее награда "Оскар", полученная за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Билли Айлиш на ее награда Оскар, полученная за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail.
Слухи о романе 31-летнего рок-музыканта и 20-летней поп-звезды появились в СМИ еще на прошлой неделе, когда пара была замечена на мероприятии Halloween Horror Nights. Исполнители ушли вместе, держась за руки. Однако тогда певица никак не прокомментировала слухи об отношениях с певцом.
Накануне журналисты сделали несколько снимков целующихся Резерфорда и Айлиш. Они возвращались, вероятно, с романтического свидания в ресторане.
Летом артистка рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Он рассказал об этом в своей соцсети. Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся.
Ранее Кирилл Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой. Он сказал, что они находятся "на самом правильном этапе".
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:35Шоубиз
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ШоубизБилли Айлишотношения
 
 
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