https://ria.ru/20221020/aylish-1825433377.html
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood - РИА Новости, 20.10.2022
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood
Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:39
2022-10-20T17:39
2022-10-20T17:39
шоубиз
билли айлиш
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780452702_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_687ade9cbdd4646d332e355466dac734.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила об этом источнику Daily Mail. Слухи о романе 31-летнего рок-музыканта и 20-летней поп-звезды появились в СМИ еще на прошлой неделе, когда пара была замечена на мероприятии Halloween Horror Nights. Исполнители ушли вместе, держась за руки. Однако тогда певица никак не прокомментировала слухи об отношениях с певцом. Накануне журналисты сделали несколько снимков целующихся Резерфорда и Айлиш. Они возвращались, вероятно, с романтического свидания в ресторане. Летом артистка рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Он рассказал об этом в своей соцсети. Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Ранее Кирилл Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой. Он сказал, что они находятся "на самом правильном этапе".
https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780452702_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fc5346bab0226a6c5bce8c256258d8ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билли айлиш, отношения
Шоубиз, Билли Айлиш, отношения
Билли Айлиш подтвердила роман с вокалистом The Neighbourhood
Билли Айлиш подтвердила роман с с вокалистом The Neighbourhood Джесси Разерфордом
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Американская певица Билли Айлиш начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Артистка сообщила
об этом источнику Daily Mail.
Слухи о романе 31-летнего рок-музыканта и 20-летней поп-звезды появились в СМИ еще на прошлой неделе, когда пара была замечена на мероприятии Halloween Horror Nights. Исполнители ушли вместе, держась за руки. Однако тогда певица никак не прокомментировала слухи об отношениях с певцом.
Накануне журналисты сделали несколько снимков целующихся Резерфорда и Айлиш. Они возвращались, вероятно, с романтического свидания в ресторане.
Летом артистка рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Он рассказал об этом в своей соцсети. Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся.
Ранее Кирилл Туриченко раскрыл
детали своих отношений с невестой. Он сказал, что они находятся "на самом правильном этапе".