https://ria.ru/20230118/antalya-1845666966.html

В Турции отельеры придумали, как снизить цены на аренду жилья

В Турции отельеры придумали, как снизить цены на аренду жилья - РИА Новости, 18.01.2023

В Турции отельеры придумали, как снизить цены на аренду жилья

В Турции представители гостиничного бизнеса предлагают считать остающихся на длительный срок постояльцев арендаторами, заявил глава Ассоциации отелей Антальи... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:43

2023-01-18T18:43

2023-01-18T18:43

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СТАМБУЛ, 18 янв — РИА Новости. В Турции представители гостиничного бизнеса предлагают считать остающихся на длительный срок постояльцев арендаторами, заявил глава Ассоциации отелей Антальи (ANTOP) Альп Озель. "Иностранцам, прибывающим на длительный срок, необходимо получать в Управлении по миграции вид на жительство. Он нужен для оформления банковского счета, образования, различных операций. Для получения вида на жительство необходимо предоставлять контракт на аренду квартиры. Можно сделать так, чтобы выдаваемые отелями квитанции и документы, подтверждающие проживание гостя, считались равнозначными контракту на аренду", — сказал Озель агентству DHA. Он напомнил, что в Анталье уже 10 районов закрыты для регистрации новых иностранцев ввиду превышения квоты зарубежных граждан. По его словам, прибывающие в город гости, в первую очередь россияне и украинцы, вынуждены срочно искать квартиру для оформления вида на жительство и особого внимания на цену жилья не обращают. По данным Центробанка Турции на ноябрь 2022 года, рост цен на недвижимость за год составил более 174 процентов. Россияне в 2022 году приобрели в Турции наибольшее количество квартир и других объектов недвижимости среди иностранцев — более 16 тысяч, сообщило Бюро статистики Турции (TUIK). При этом за один только декабрь россияне купили более 2400 квартир. В середине ноября на сайте change.org появилась петиция с требованием прекратить продажу и аренду недвижимости иностранцам в турецкой Анталье. Автор требует ограничить их проживание курортными отелями. По состоянию на 17 января петицию подписали почти 16 тысяч пользователей. А на минувшей неделе лидер крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что намерен запретить продажу жилья иностранцам на пять лет, если он придет к власти.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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