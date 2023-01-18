https://ria.ru/20230118/afrika-1845613947.html
Глава МИД ЮАР призвала отозвать антироссийский закон из конгресса США
Глава МИД ЮАР призвала отозвать антироссийский закон из конгресса США - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МИД ЮАР призвала отозвать антироссийский закон из конгресса США
Законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T03:08
2023-01-18T03:08
2023-01-18T04:42
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв – РИА Новости. Законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЮАР Наледи Пандор."Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения", – сказала Пандор, пообещав продолжить выступать против законопроекта.По ее словам, пока еще этот законопроект не принят и только должен обсуждаться в сенате.Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Документ предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.
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в мире, сша, россия, африка
В мире, США, Россия, Африка
03:08 18.01.2023 (обновлено: 04:42 18.01.2023)
Глава МИД ЮАР призвала отозвать антироссийский закон из конгресса США
Глава МИД ЮАР Пандор призвала США отказаться от законопроекта о борьбе с Россией в Африке
ПРЕТОРИЯ, 18 янв – РИА Новости. Законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
"Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения", – сказала Пандор, пообещав продолжить выступать против законопроекта.
По ее словам, пока еще этот законопроект не принят и только должен обсуждаться в сенате.
Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России
в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Документ предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.