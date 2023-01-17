Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/zapret-1845342185.html
СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников
СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников - РИА Новости, 17.01.2023
СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников
Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуски на заграничных курортах, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T05:11
2023-01-17T16:28
россия
санкт-петербург
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154755/73/1547557340_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_5cef102151161b1d1d2f0783f097f921.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуски на заграничных курортах, сообщает "Коммерсантъ".По словам автора, местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу, однако ограничение действует на рекомендательном уровне. В частности, заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский заявил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Тем не менее все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций.Глава отделения "Единой России" в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник подчеркнул, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и "вести себя прилично".
https://ria.ru/20230116/draka-1845261009.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154755/73/1547557340_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_b72703eb8b13bd7de960d0233ad05aeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, единая россия
Россия, Санкт-Петербург, Единая Россия
05:11 17.01.2023 (обновлено: 16:28 17.01.2023)
 
СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников

"Ъ": чиновникам и депутатам в регионах неофициально запретили отдыхать за границей

© Depositphotos.com / .shockПара отдыхает на пляже
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Depositphotos.com / .shock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуски на заграничных курортах, сообщает "Коммерсантъ".

"После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России", — заявили в издании.

По словам автора, местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу, однако ограничение действует на рекомендательном уровне. В частности, заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский заявил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Тем не менее все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций.
Глава отделения "Единой России" в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник подчеркнул, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и "вести себя прилично".
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 17:21
Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников
 
РоссияСанкт-ПетербургЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала