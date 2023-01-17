https://ria.ru/20230117/zapret-1845342185.html

СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников

СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников - РИА Новости, 17.01.2023

СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников

Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуски на заграничных курортах, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T05:11

2023-01-17T05:11

2023-01-17T16:28

россия

санкт-петербург

единая россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуски на заграничных курортах, сообщает "Коммерсантъ".По словам автора, местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу, однако ограничение действует на рекомендательном уровне. В частности, заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский заявил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Тем не менее все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций.Глава отделения "Единой России" в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник подчеркнул, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и "вести себя прилично".

https://ria.ru/20230116/draka-1845261009.html

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россия, санкт-петербург, единая россия