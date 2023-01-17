05:11 17.01.2023 (обновлено: 16:28 17.01.2023)
СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников
"Ъ": чиновникам и депутатам в регионах неофициально запретили отдыхать за границей
© Depositphotos.com / .shockПара отдыхает на пляже
© Depositphotos.com / .shock
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуски на заграничных курортах, сообщает "Коммерсантъ".
"После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России", — заявили в издании.
По словам автора, местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу, однако ограничение действует на рекомендательном уровне. В частности, заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский заявил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Тем не менее все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций.
Глава отделения "Единой России" в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник подчеркнул, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и "вести себя прилично".
16 января, 17:21Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников