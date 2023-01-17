https://ria.ru/20230117/yogurt-1845476107.html

Производители не видят рисков возникновения дефицита йогуртов в России

Производители не видят рисков возникновения дефицита йогуртов в России - РИА Новости, 17.01.2023

Производители не видят рисков возникновения дефицита йогуртов в России

Риск возникновения дефицита какой-либо категории молочных продуктов йогуртной группы исключен, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:11

2023-01-17T14:11

2023-01-17T14:11

экономика

россия

союзмолоко

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Риск возникновения дефицита какой-либо категории молочных продуктов йогуртной группы исключен, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Как писала во вторник газета "Коммерсант", производители йогуртов опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, так как поставки из ЕС остановились из-за санкций в отношении России, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. В пресс-службе Минсельхоза сообщали, что министерство держит на контроле вопрос производства модифицированных крахмалов для молочной промышленности, компании обеспечены всем необходимым для производства йогуртов. "Рисков возникновения дефицита какой-либо категории молочных продуктов (йогуртной группы - ред.) мы не видим", - сказал Белов. Белов говорит, что в настоящее время большинство производителей смогли перестроить процессы производства десертной группы и нашли альтернативных поставщиков необходимых ингредиентов. Например, часть предприятий изначально налаживала выпуск йогуртной группы без использования крахмалов, часть - перешла на отечественное сырье. Например, директор брендового дивизиона "Эфко" Евгений Шулепов сообщил журналистам, что при производстве молочных йогуртов компания крахмал не использует. Для густых растительных йогуртов, для которых требуется кукурузный крахмал, альтернатива европейскому сырью была найдена на отечественном рынке и в Китае. "Сейчас производство идет в штатном режиме, с запасом сырья на более полугода вперед", - сообщил Шулепов.

https://ria.ru/20221216/produkt-1839040254.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, союзмолоко, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)