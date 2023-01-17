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Госдума отклонила проект о ежегодной выплате десяти тысяч рублей школьникам
Госдума отклонила проект о ежегодной выплате десяти тысяч рублей школьникам - РИА Новости, 17.01.2023
Госдума отклонила проект о ежегодной выплате десяти тысяч рублей школьникам
Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:32
2023-01-17T15:32
2023-01-17T15:40
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. "Законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2021 года. В ноябре 2020 года на данный проект было получено заключение правительства РФ, в котором отмечалось, что в проекте отсутствует конкретизация условий получения данной выплаты, в связи с чем правительство "законопроект не поддерживает".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф, школа, дети, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Госдума РФ, Школа, Дети, Социальный навигатор, Детские вопросы
15:32 17.01.2023 (обновлено: 15:40 17.01.2023)
Госдума отклонила проект о ежегодной выплате десяти тысяч рублей школьникам
Госдума отклонила проект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников