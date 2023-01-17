Вучич осудил контакты сербов с ЧВК
Вучич осудил контакты сербов с ЧВК и дал понять, что "Вагнера" в стране нет
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что в стране нет членов ЧВК "Вагнер" и осудил контакты некоторых активистов с этой организацией.
Ранее в соцсетях Сербии распространилась информация, что два праворадикальных активиста: глава движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич - в конце 2022 года посетили в Петербурге "ЧВК Вагнер центр". После этого в СМИ стали появляться неподтвержденные сообщения о якобы участии вагнеровцев в конфликте на севере Косово и Метохии. При этом в Белграде можно приобрести нашивки и другую сувенирную продукцию с символикой ЧВК.
"Мы приняли каждого человека из России, русский язык как родной в этой стране. Мы - единственная страна в Европе, оставьте ложные разговоры, все остальные согласились с 35 декларациями против России, по которым проводятся санкции... Зачем же вы тогда это делаете, зовете кого-то из Сербии в "Вагнер", если знаете, что это вопреки нашим законам?" – заявил сербский лидер в эфире TV Happy, образно обращаясь к двум активистам.
По его словам, запрет под угрозой уголовной ответственности на участие граждан Сербии в войнах за рубежом действует в отношении всех конфликтов за границей, будь то Россия, Украина или другая страна.
На вопрос, есть ли вагнеровцы в Сербии, Вучич ответил уклончиво: "Есть много безответственных людей, и хочу сказать это всем, прежде всего нашим российским друзьям. Не будем вдаваться в подробности, старый ли это сайт или новый (где сообщили о сотрудничестве сербских активистов с "Вагнером"), размещается ли информация из Москвы или отсюда, сайт ли это "Вагнера" или кого-то другого. Это нечестно по отношению к тем, кто страдает за то, что не "наказывал" Чайковского, Достоевского, Толстого или кого-то еще и не вникает в то, русский или украинец Гоголь".
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