https://ria.ru/20230117/vuchich-1845354397.html

Вучич осудил контакты сербов с ЧВК

Вучич осудил контакты сербов с ЧВК - РИА Новости, 17.01.2023

Вучич осудил контакты сербов с ЧВК

Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что в стране нет членов ЧВК "Вагнер" и осудил контакты некоторых активистов с этой организацией. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:46

2023-01-17T07:46

2023-01-17T07:46

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БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что в стране нет членов ЧВК "Вагнер" и осудил контакты некоторых активистов с этой организацией. Ранее в соцсетях Сербии распространилась информация, что два праворадикальных активиста: глава движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич - в конце 2022 года посетили в Петербурге "ЧВК Вагнер центр". После этого в СМИ стали появляться неподтвержденные сообщения о якобы участии вагнеровцев в конфликте на севере Косово и Метохии. При этом в Белграде можно приобрести нашивки и другую сувенирную продукцию с символикой ЧВК. В свою очередь газета Politico в начале января писала, что власти США обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки, в частности, в ЦАР, Мали и Сербии, и планируют новые действия против нее. По его словам, запрет под угрозой уголовной ответственности на участие граждан Сербии в войнах за рубежом действует в отношении всех конфликтов за границей, будь то Россия, Украина или другая страна. На вопрос, есть ли вагнеровцы в Сербии, Вучич ответил уклончиво: "Есть много безответственных людей, и хочу сказать это всем, прежде всего нашим российским друзьям. Не будем вдаваться в подробности, старый ли это сайт или новый (где сообщили о сотрудничестве сербских активистов с "Вагнером"), размещается ли информация из Москвы или отсюда, сайт ли это "Вагнера" или кого-то другого. Это нечестно по отношению к тем, кто страдает за то, что не "наказывал" Чайковского, Достоевского, Толстого или кого-то еще и не вникает в то, русский или украинец Гоголь".

https://ria.ru/20230117/vuchich-1845337788.html

https://ria.ru/20230116/vooruzhenie-1845196917.html

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в мире, сербия, россия, европа, александр вучич