21:25 17.01.2023 (обновлено: 22:16 17.01.2023)
Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России
Экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил о панике в ВСУ из-за наступления России
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успешных действий российских военных во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот наконец есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили", — отметил эксперт.
По словам офицера, часть украинских военнослужащих сдается россиянам, часть бежит с театра сражения и попадает в руки киевской тайной полиции, которая, не церемонясь с дезертирами, казнит их. Как отметил Макгрегор, Министерство обороны Украины бездумно посылает на смерть призванных в армию, чтобы доказать чиновникам в Вашингтоне, Брюсселе и НАТО, что их деньги тратятся не зря.
"Ситуация действительно пугающая", — резюмировал Макгрегор.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили инцидент "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.