https://ria.ru/20230117/vsu-1845593558.html

Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России

Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России - РИА Новости, 17.01.2023

Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России

ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успешных действий российских военных во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T21:25

2023-01-17T21:25

2023-01-17T22:16

политика

россия

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успешных действий российских военных во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам офицера, часть украинских военнослужащих сдается россиянам, часть бежит с театра сражения и попадает в руки киевской тайной полиции, которая, не церемонясь с дезертирами, казнит их. Как отметил Макгрегор, Министерство обороны Украины бездумно посылает на смерть призванных в армию, чтобы доказать чиновникам в Вашингтоне, Брюсселе и НАТО, что их деньги тратятся не зря."Ситуация действительно пугающая", — резюмировал Макгрегор.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили инцидент "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845511538.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина, донбасс