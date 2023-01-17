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Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России - РИА Новости, 17.01.2023
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Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России
Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России - РИА Новости, 17.01.2023
Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России
ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успешных действий российских военных во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T21:25
2023-01-17T22:16
политика
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успешных действий российских военных во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам офицера, часть украинских военнослужащих сдается россиянам, часть бежит с театра сражения и попадает в руки киевской тайной полиции, которая, не церемонясь с дезертирами, казнит их. Как отметил Макгрегор, Министерство обороны Украины бездумно посылает на смерть призванных в армию, чтобы доказать чиновникам в Вашингтоне, Брюсселе и НАТО, что их деньги тратятся не зря."Ситуация действительно пугающая", — резюмировал Макгрегор.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили инцидент "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
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политика, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина, донбасс
Политика, Россия, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс
21:25 17.01.2023 (обновлено: 22:16 17.01.2023)
 
Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России

Экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил о панике в ВСУ из-за наступления России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успешных действий российских военных во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот наконец есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили", — отметил эксперт.

По словам офицера, часть украинских военнослужащих сдается россиянам, часть бежит с театра сражения и попадает в руки киевской тайной полиции, которая, не церемонясь с дезертирами, казнит их. Как отметил Макгрегор, Министерство обороны Украины бездумно посылает на смерть призванных в армию, чтобы доказать чиновникам в Вашингтоне, Брюсселе и НАТО, что их деньги тратятся не зря.
"Ситуация действительно пугающая", — резюмировал Макгрегор.
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В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили инцидент "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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