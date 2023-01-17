https://ria.ru/20230117/veteran-1845570697.html

Новгородский губернатор рассказал о ветеране, надевшем каску поверх шапки

Новгородский губернатор рассказал о ветеране, надевшем каску поверх шапки - РИА Новости, 17.01.2023

Новгородский губернатор рассказал о ветеране, надевшем каску поверх шапки

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал РИА Новости, что ветеран, надевший каску поверх меховой шапки на стройплощадке нового Дома ветеранов,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:20

2023-01-17T18:20

2023-01-17T18:20

общество

андрей никитин (политик)

великий новгород

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал РИА Новости, что ветеран, надевший каску поверх меховой шапки на стройплощадке нового Дома ветеранов, которую посещал глава региона, сделал это из-за холодной и ветреной погоды. Никитин накануне проинспектировал строительство Дома ветеранов в Великом Новгороде. В телесюжетах региональных СМИ рядом с главой региона находится ветеран, надевший строительную каску поверх меховой шапки. Этот "комбинированный" головной убор вызвал широкий резонанс в соцсетях. "На стройплощадке, действительно, было достаточно прохладно и ветрено, так что ветеран имел все основания надеть меховую шапку. Что касается каски, то это требования безопасности. Честно говоря, мне тоже было холодно, но пришлось померзнуть", - рассказал Никитин. Он назвал похвальной заботу пожилого человека о своем здоровье. Никитин также с благодарностью отозвался обо всех ветеранах, которые находят возможность следить за строительством социального объекта для их нужд и занимают активную гражданскую позицию.

https://ria.ru/20221205/tekhnopark-1836356932.html

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новгородская область

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Кирилл Волков

общество, андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область