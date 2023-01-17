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Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру - РИА Новости, 17.01.2023
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Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру
Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру - РИА Новости, 17.01.2023
Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру
Эвакуированному прошлым летом из Балаклеи Харьковской области ветерану и участнику Сталинградской битвы Айказу Овсепяну предоставят квартиру в Краснодаре, а... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:14
2023-01-17T11:34
общество
андрей турчак
балаклея
краснодар
единая россия
харьковская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эвакуированному прошлым летом из Балаклеи Харьковской области ветерану и участнику Сталинградской битвы Айказу Овсепяну предоставят квартиру в Краснодаре, а также помогут с обустройством жилья, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Ветерану поможем. Айказу Аракеловичу будет предоставлена квартира в Краснодаре. Белгородское отделение "Единой России" уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи. Сначала в Белгороде со съёмом жилья помогал родственник. Но больше помогать не может", - написал в Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что об эвакуации 99-летнего ветерана и участника Сталинградской битвы узнали его ученики из СМИ - после войны он работал в школе в Баку. "Наше Краснодарское отделение партии тоже подключится. Поможем и с жильём, и с его обустройством. В ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут переехать", - добавил политик.
https://ria.ru/20220719/evakuatsiya-1803541370.html
https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816775702.html
балаклея
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общество, андрей турчак, балаклея, краснодар, единая россия, харьковская область
Общество, Андрей Турчак, Балаклея, Краснодар, Единая Россия, Харьковская область
11:14 17.01.2023 (обновлено: 11:34 17.01.2023)
 
Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру

ЕР: эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру в Краснодаре

© РИА Новости / Павел ЛисицынНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Новая квартира. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эвакуированному прошлым летом из Балаклеи Харьковской области ветерану и участнику Сталинградской битвы Айказу Овсепяну предоставят квартиру в Краснодаре, а также помогут с обустройством жилья, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Ветерану поможем. Айказу Аракеловичу будет предоставлена квартира в Краснодаре. Белгородское отделение "Единой России" уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи. Сначала в Белгороде со съёмом жилья помогал родственник. Но больше помогать не может", - написал в Турчак в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что об эвакуации 99-летнего ветерана и участника Сталинградской битвы узнали его ученики из СМИ - после войны он работал в школе в Баку.
"Наше Краснодарское отделение партии тоже подключится. Поможем и с жильём, и с его обустройством. В ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут переехать", - добавил политик.
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