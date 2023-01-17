https://ria.ru/20230117/veteran-1845388340.html

Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру

Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру - РИА Новости, 17.01.2023

Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной дадут квартиру

Эвакуированному прошлым летом из Балаклеи Харьковской области ветерану и участнику Сталинградской битвы Айказу Овсепяну предоставят квартиру в Краснодаре, а... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:14

2023-01-17T11:14

2023-01-17T11:34

общество

андрей турчак

балаклея

краснодар

единая россия

харьковская область

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эвакуированному прошлым летом из Балаклеи Харьковской области ветерану и участнику Сталинградской битвы Айказу Овсепяну предоставят квартиру в Краснодаре, а также помогут с обустройством жилья, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Ветерану поможем. Айказу Аракеловичу будет предоставлена квартира в Краснодаре. Белгородское отделение "Единой России" уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи. Сначала в Белгороде со съёмом жилья помогал родственник. Но больше помогать не может", - написал в Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что об эвакуации 99-летнего ветерана и участника Сталинградской битвы узнали его ученики из СМИ - после войны он работал в школе в Баку. "Наше Краснодарское отделение партии тоже подключится. Поможем и с жильём, и с его обустройством. В ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут переехать", - добавил политик.

https://ria.ru/20220719/evakuatsiya-1803541370.html

https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816775702.html

балаклея

краснодар

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, балаклея, краснодар, единая россия, харьковская область