https://ria.ru/20230117/vagner-1845490249.html

Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин

Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин - РИА Новости, 17.01.2023

Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин

Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал слухами деятельность "Вагнера" в Сербии, так он ответил на вопрос Милана Нешича - журналиста... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:42

2023-01-17T14:42

2023-01-17T14:42

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал слухами деятельность "Вагнера" в Сербии, так он ответил на вопрос Милана Нешича - журналиста "Голоса Америки"*. "ЧВК "Вагнер" никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК "Вагнер" нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". По его словам, сербы сами хорошо справляются со своими проблемами. Также он подчеркнул, что "безусловно, мы поучаствуем" при возникновении межнационального конфликта на территории США по приглашению советника госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее в соцсетях Сербии распространилась информация, что два праворадикальных активиста: глава движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич - в конце 2022 года посетили в Петербурге "ЧВК Вагнер центр". После этого в СМИ стали появляться неподтвержденные сообщения о якобы участии вагнеровцев в конфликте на севере Косово и Метохии. При этом в Белграде можно приобрести нашивки и другую сувенирную продукцию с символикой ЧВК. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что в стране нет членов ЧВК "Вагнер" и осудил контакты некоторых активистов с этой организацией.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html

https://ria.ru/20230113/obeschanie-1844527610.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евгений пригожин, александр вучич, санкт-петербург, сша, сербия