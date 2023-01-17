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Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин - РИА Новости, 17.01.2023
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Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин
Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин - РИА Новости, 17.01.2023
Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал слухами деятельность "Вагнера" в Сербии, так он ответил на вопрос Милана Нешича - журналиста... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:42
2023-01-17T14:42
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал слухами деятельность "Вагнера" в Сербии, так он ответил на вопрос Милана Нешича - журналиста "Голоса Америки"*. "ЧВК "Вагнер" никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК "Вагнер" нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". По его словам, сербы сами хорошо справляются со своими проблемами. Также он подчеркнул, что "безусловно, мы поучаствуем" при возникновении межнационального конфликта на территории США по приглашению советника госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее в соцсетях Сербии распространилась информация, что два праворадикальных активиста: глава движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич - в конце 2022 года посетили в Петербурге "ЧВК Вагнер центр". После этого в СМИ стали появляться неподтвержденные сообщения о якобы участии вагнеровцев в конфликте на севере Косово и Метохии. При этом в Белграде можно приобрести нашивки и другую сувенирную продукцию с символикой ЧВК. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что в стране нет членов ЧВК "Вагнер" и осудил контакты некоторых активистов с этой организацией.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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в мире, евгений пригожин, александр вучич, санкт-петербург, сша, сербия
В мире, Евгений Пригожин, Александр Вучич, Санкт-Петербург, США, Сербия
14:42 17.01.2023
 
Группы "Вагнер" в Сербии нет, заявил Пригожин

Пригожин: группы "Вагнер" в Сербии нет, и никаких контактов с этой страной у нее не было

© РИА НовостиБойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости
Бойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал слухами деятельность "Вагнера" в Сербии, так он ответил на вопрос Милана Нешича - журналиста "Голоса Америки"*.
"ЧВК "Вагнер" никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК "Вагнер" нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
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16 января, 12:48Специальная военная операция на Украине
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По его словам, сербы сами хорошо справляются со своими проблемами.
Также он подчеркнул, что "безусловно, мы поучаствуем" при возникновении межнационального конфликта на территории США по приглашению советника госдепартамента США Дерека Шолле.
Ранее в соцсетях Сербии распространилась информация, что два праворадикальных активиста: глава движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич - в конце 2022 года посетили в Петербурге "ЧВК Вагнер центр". После этого в СМИ стали появляться неподтвержденные сообщения о якобы участии вагнеровцев в конфликте на севере Косово и Метохии. При этом в Белграде можно приобрести нашивки и другую сувенирную продукцию с символикой ЧВК.
Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что в стране нет членов ЧВК "Вагнер" и осудил контакты некоторых активистов с этой организацией.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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13 января, 06:22
В госдепе пообещали "нейтрализовать" деятельность группы "Вагнер"
 
В миреЕвгений ПригожинАлександр ВучичСанкт-ПетербургСШАСербия
 
 
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