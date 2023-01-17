https://ria.ru/20230117/ukraina-1845586167.html

Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен

Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен - РИА Новости, 17.01.2023

Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен

Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен или 45% всех расходов, сообщил глава... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:02

2023-01-17T20:02

2023-01-17T20:02

украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

даниил гетманцев

сергей марченко

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен или 45% всех расходов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные госказначейства. Он отметил, что суммарные расходы на безопасность и оборону страны были еще больше. Так по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, по его словам, в прошлом году расходы составили 1536,6 миллиарда гривен (41,8 миллиарда долларов) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год - больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов). Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что правительство Украины столкнется с проблемой финансирования армии в 2023 году, если поступления в бюджет снизятся хотя бы на 10%.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html

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украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, даниил гетманцев, сергей марченко, в мире