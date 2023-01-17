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Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен - РИА Новости, 17.01.2023
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Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен
Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен - РИА Новости, 17.01.2023
Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен
Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен или 45% всех расходов, сообщил глава... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:02
2023-01-17T20:02
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
даниил гетманцев
сергей марченко
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен или 45% всех расходов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные госказначейства. Он отметил, что суммарные расходы на безопасность и оборону страны были еще больше. Так по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, по его словам, в прошлом году расходы составили 1536,6 миллиарда гривен (41,8 миллиарда долларов) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год - больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов). Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что правительство Украины столкнется с проблемой финансирования армии в 2023 году, если поступления в бюджет снизятся хотя бы на 10%.
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украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, даниил гетманцев, сергей марченко, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Даниил Гетманцев, Сергей Марченко, В мире
20:02 17.01.2023
 
Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен

В Раде сообщили, что Киев в 2022 году потратил на вооруженные силы более триллиона гривен

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен или 45% всех расходов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные госказначейства.
"Цифра дня. 1 триллион гривен - государственные расходы на ВСУ. По данным госказначейства, с начала войны и до конца 2022 года прямые расходы – выплаты денежного содержания военнослужащих и закупка товаров и услуг для вооруженных сил – составили 1003,5 миллиарда гривен (27,3 миллиарда долларов) или 45% всех расходов общего фонда государственного бюджета за этот период", - написал Гетманцев в телеграм-канале.
Он отметил, что суммарные расходы на безопасность и оборону страны были еще больше. Так по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, по его словам, в прошлом году расходы составили 1536,6 миллиарда гривен (41,8 миллиарда долларов) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год - больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов).
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что правительство Украины столкнется с проблемой финансирования армии в 2023 году, если поступления в бюджет снизятся хотя бы на 10%.
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УкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныДаниил ГетманцевСергей МарченкоВ мире
 
 
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