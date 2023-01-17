Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен
В Раде сообщили, что Киев в 2022 году потратил на вооруженные силы более триллиона гривен
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен или 45% всех расходов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные госказначейства.
"Цифра дня. 1 триллион гривен - государственные расходы на ВСУ. По данным госказначейства, с начала войны и до конца 2022 года прямые расходы – выплаты денежного содержания военнослужащих и закупка товаров и услуг для вооруженных сил – составили 1003,5 миллиарда гривен (27,3 миллиарда долларов) или 45% всех расходов общего фонда государственного бюджета за этот период", - написал Гетманцев в телеграм-канале.
Он отметил, что суммарные расходы на безопасность и оборону страны были еще больше. Так по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, по его словам, в прошлом году расходы составили 1536,6 миллиарда гривен (41,8 миллиарда долларов) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год - больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов).
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что правительство Украины столкнется с проблемой финансирования армии в 2023 году, если поступления в бюджет снизятся хотя бы на 10%.