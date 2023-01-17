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Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира" - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845493609.html
Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира"
Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира" - РИА Новости, 17.01.2023
Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира"
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:52
2023-01-17T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
елена зеленская
давос
швейцария
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР. "Сегодня я передаю коллегам-участникам этой части (международного экономического форума – ред.) "формулу" (мира от Зеленского – ред.), письма от президента Украины господину Алену Берсе - президенту Швейцарской конфедерации, госпоже Урсуле фон дер Ляйн - президенту Европейской комиссии. Письмо, адресованное господину Си Цзиньпину – главе КНР, я передаю господину Лю Хэ - вице-премьеру государственного совета КНР", - сказала Зеленская во время выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе. Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".
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в мире, владимир зеленский, украина, елена зеленская, давос, швейцария, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Елена Зеленская, Давос, Швейцария, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:52 17.01.2023 (обновлено: 18:50 17.01.2023)
 
Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира"

Жена Зеленского Елена заявила, что передаст участникам форума в Давосе "формулу мира"

© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР.
"Сегодня я передаю коллегам-участникам этой части (международного экономического форума – ред.) "формулу" (мира от Зеленского – ред.), письма от президента Украины господину Алену Берсе - президенту Швейцарской конфедерации, госпоже Урсуле фон дер Ляйн - президенту Европейской комиссии. Письмо, адресованное господину Си Цзиньпину – главе КНР, я передаю господину Лю Хэ - вице-премьеру государственного совета КНР", - сказала Зеленская во время выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕлена ЗеленскаяДавосШвейцарияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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