14:52 17.01.2023 (обновлено: 18:50 17.01.2023)
Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира"
Жена Зеленского Елена заявила, что передаст участникам форума в Давосе "формулу мира"
© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР.
"Сегодня я передаю коллегам-участникам этой части (международного экономического форума – ред.) "формулу" (мира от Зеленского – ред.), письма от президента Украины господину Алену Берсе - президенту Швейцарской конфедерации, госпоже Урсуле фон дер Ляйн - президенту Европейской комиссии. Письмо, адресованное господину Си Цзиньпину – главе КНР, я передаю господину Лю Хэ - вице-премьеру государственного совета КНР", - сказала Зеленская во время выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".