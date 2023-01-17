https://ria.ru/20230117/svet-1845370433.html

В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света

В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 17.01.2023

В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжаются третий день в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:43

2023-01-17T09:43

2023-01-17T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

днепропетровская область

киевская область

дтэк

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются третий день в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". По информации компании, экстренные отключения света продолжаются также в Одесской и Днепропетровской областях. Экстренные отключения света в этих регионах продолжаются с воскресенья. В субботу в ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230117/svyaschenniki-1845212826.html

одесская область

днепропетровская область

киевская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, днепропетровская область, киевская область, дтэк