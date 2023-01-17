https://ria.ru/20230117/svet-1845370433.html
В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света
В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 17.01.2023
В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются третий день в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:43
2023-01-17T09:43
2023-01-17T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
днепропетровская область
киевская область
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются третий день в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". По информации компании, экстренные отключения света продолжаются также в Одесской и Днепропетровской областях. Экстренные отключения света в этих регионах продолжаются с воскресенья. В субботу в ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20230117/svyaschenniki-1845212826.html
одесская область
днепропетровская область
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, днепропетровская область, киевская область, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Днепропетровская область, Киевская область, ДТЭК
В некоторых регионах Украины продолжаются экстренные отключения света
В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света