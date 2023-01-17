https://ria.ru/20230117/suverenitet-1845387540.html

Сенатор заявил, что страны Евросоюза передали суверенитет Вашингтону

Сенатор заявил, что страны Евросоюза передали суверенитет Вашингтону - РИА Новости, 17.01.2023

Сенатор заявил, что страны Евросоюза передали суверенитет Вашингтону

Россия обладает суверенитетом, в отличие от стран ЕС, которые передали его Вашингтону, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:11

2023-01-17T11:11

2023-01-17T11:11

андрей климов

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россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия обладает суверенитетом, в отличие от стран ЕС, которые передали его Вашингтону, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов. Руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине. "Мы, в отличие от вашей еэсовской стаи, обладаем реальным суверенитетом. А вы его давно передали в пользование Вашингтону. Пусть он и компенсирует многомиллиардные ежедневные потери ЕС от их же антироссийских затей. Правда вряд ли дядя Сэм подсобит. Разве что примет в Вашингтоне кого-нибудь из объединённой на заклание Америке Европы, похлопают по плечу, а то и пониже, на лужайке сфоткает", - написал он в своём Telegram-канале. По словам Климова, Брюссель, Париж и Берлин сами променяли взаимовыгодное партнёрство с Москвой. "Потерявши Россию как надёжного партнёра по льготным транссибирским перелётам, плакать нелогично. Как, впрочем, по всему остальному тоже", - добавил он. Российский сенатор добавил, что переговоры следует вести с теми, "у кого есть мозги, воля и элементарная самостоятельность". "Порядочность тоже весьма желательна, особенно в долгосрочном партнерстве. Ничего из вышеперечисленного лично я в руководстве ЕС не обнаруживаю", - заключил Климов.

https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844578969.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей климов, в мире, россия, совет федерации рф, евросоюз, сша