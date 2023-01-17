https://ria.ru/20230117/sud-1845394557.html

Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской

Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской - РИА Новости, 17.01.2023

Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской

Минский городской суд не удовлетворил ходатайства адвокатов белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, находящихся за рубежом, о... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:42

2023-01-17T11:42

2023-01-17T12:06

в мире

светлана тихановская

павел латушко

сергей дылевский

минск

белоруссия

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил ходатайства адвокатов белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, находящихся за рубежом, о прекращении заочного производства по уголовному делу против них, передает корреспондент РИА Новости. Ранее защитники Тихановской и Латушко заявили, что специальное производство против их клиентов должно быть прекращено. "Судебная коллегия постановила ходатайства адвокатов Воробья и Лазева о прекращении уголовного производства оставить без удовлетворения", - сказал председательствующей на процессе судья Петр Орлов.Минский городской суд начал во вторник рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Тихановской, Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют адвокаты. Ранее генпрокуратура Белоруссии направила в суд данное уголовное дело. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции. В июле 2022 года президент Белоруссии подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.

https://ria.ru/20230117/minsk-1845375473.html

https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлана тихановская, павел латушко, сергей дылевский, минск, белоруссия