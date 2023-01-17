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Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской - РИА Новости, 17.01.2023
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Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской
Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской - РИА Новости, 17.01.2023
Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской
Минский городской суд не удовлетворил ходатайства адвокатов белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, находящихся за рубежом, о... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:42
2023-01-17T12:06
в мире
светлана тихановская
павел латушко
сергей дылевский
минск
белоруссия
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил ходатайства адвокатов белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, находящихся за рубежом, о прекращении заочного производства по уголовному делу против них, передает корреспондент РИА Новости. Ранее защитники Тихановской и Латушко заявили, что специальное производство против их клиентов должно быть прекращено. "Судебная коллегия постановила ходатайства адвокатов Воробья и Лазева о прекращении уголовного производства оставить без удовлетворения", - сказал председательствующей на процессе судья Петр Орлов.Минский городской суд начал во вторник рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Тихановской, Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют адвокаты. Ранее генпрокуратура Белоруссии направила в суд данное уголовное дело. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции. В июле 2022 года президент Белоруссии подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.
https://ria.ru/20230117/minsk-1845375473.html
https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html
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в мире, светлана тихановская, павел латушко, сергей дылевский, минск, белоруссия
В мире, Светлана Тихановская, Павел Латушко, Сергей Дылевский, Минск, Белоруссия
11:42 17.01.2023 (обновлено: 12:06 17.01.2023)
 
Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской

Суд Минска не прекратил заочное разбирательство против Тихановской, о чем просили адвокаты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Светлана Тихановская. Архивное фото
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил ходатайства адвокатов белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, находящихся за рубежом, о прекращении заочного производства по уголовному делу против них, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее защитники Тихановской и Латушко заявили, что специальное производство против их клиентов должно быть прекращено.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 10:19
В Минске суд приступил к заочному рассмотрению дела Тихановской
"Судебная коллегия постановила ходатайства адвокатов Воробья и Лазева о прекращении уголовного производства оставить без удовлетворения", - сказал председательствующей на процессе судья Петр Орлов.
Минский городской суд начал во вторник рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Тихановской, Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют адвокаты.
Ранее генпрокуратура Белоруссии направила в суд данное уголовное дело. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.
В июле 2022 года президент Белоруссии подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 15:01
СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому
 
В миреСветлана ТихановскаяПавел ЛатушкоСергей ДылевскийМинскБелоруссия
 
 
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