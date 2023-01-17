https://ria.ru/20230117/sssr-1845395061.html

Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем, показал опрос

Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем, показал опрос - РИА Новости, 17.01.2023

Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем, показал опрос

Большинство россиян (80%) считают советскую эпоху скорее хорошим временем, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" к 100-летию образования РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:44

2023-01-17T11:44

2023-01-17T13:54

общество

ссср

фонд "общественное мнение"

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают советскую эпоху скорее хорошим временем, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" к 100-летию образования Советского Союза. С ними не согласны пять процентов граждан, 15% затруднились с ответом. Среди жителей от 18 до 30 лет положительное мнение об СССР как эпохе у 64%, среди россиян от 31 до 45 лет — у 79%, от 46 до 60 лет — 88%, у тех, кто старше 60 лет, — 86%. Сожаление по поводу распада Советского Союза испытывают 63% респондентов, 22% не сожалеют об этом, 15% затруднились ответить на вопрос.Чаще сожаление по поводу распада СССР испытают россияне старше 60 лет — 85%, от 46 до 60 лет — 76%, от 31 до 45 лет — 53%, от 18 до 30 лет — 30%. Чаще всего (16%) при упоминании Советского Союза россияне вспоминают свое детство и молодость, 14% приходят в голову хорошие воспоминания и чувства, 11% ассоциируют СССР со спокойной стабильной жизнью, восемь процентов испытывают сожаление, ностальгию и желание вернуться в советское время, семь вспоминают хорошую жизнь в достатке, шесть — единство и дружбу народов, пять — заботу о людях, по четыре — доброту людей, политических руководителей того времени и коммунизм, три процента — застой и дефицит, еще три — большую страну с сильной экономикой. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус прошел 16–18 декабря 2022 года в 53 субъектах России, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221230/opros-1842468281.html

ссср

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

общество, ссср, фонд "общественное мнение", россия