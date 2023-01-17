Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем, показал опрос

ФОМ: 80 процентов россиян хорошо вспоминают СССР, 63 процента сожалеют о его распаде
Дети играют во дворе дома в одном из микрорайонов Москвы.
Дети играют во дворе дома в одном из микрорайонов Москвы.
Семья рабочих "АвтоВАЗа". Дома в выходной день.
Семья рабочих "АвтоВАЗа". Дома в выходной день.
Воспитанники детского сада Ивановского камвольного комбината имени Ленина на прогулке.
Воспитанники детского сада Ивановского камвольного комбината имени Ленина на прогулке.
XII Всесоюзные пионерские игры "Чудо-шашки". Манзура Шарасулова из Чимкента показала на турнире один из лучших результатов среди школьниц страны.
XII Всесоюзные пионерские игры "Чудо-шашки". Манзура Шарасулова из Чимкента показала на турнире один из лучших результатов среди школьниц страны.
Дети из яслей-сада гуляют с воспитателем на игровой площадке на опушке леса. Станция Кичера, Северобайкальский район, Бурятский участок БАМа.
Дети из яслей-сада гуляют с воспитателем на игровой площадке на опушке леса. Станция Кичера, Северобайкальский район, Бурятский участок БАМа.
Мальчики играют в железную дорогу в детском саду.
Мальчики играют в железную дорогу в детском саду.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин среди пионеров во Всесоюзном лагере "Артек".
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин среди пионеров во Всесоюзном лагере "Артек".
Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".
Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".
Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки маленькому москвичу.
Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки маленькому москвичу.
Юные физкультурники проходят перед трибунами на открытии III Спартакиады народов СССР.
Юные физкультурники проходят перед трибунами на открытии III Спартакиады народов СССР.
Дети принесли цветы к Мавзолею Ленина в день рождения вождя.
Дети принесли цветы к Мавзолею Ленина в день рождения вождя.
Занятия в младшей группе ансамбля танца "Ровесники", созданного в 1963 году ведущим солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета Ермолаевым при Дворце детского творчества Петроградского района Ленинграда.
Занятия в младшей группе ансамбля танца "Ровесники", созданного в 1963 году ведущим солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета Ермолаевым при Дворце детского творчества Петроградского района Ленинграда.
Прогулка в санаторно-лесной школе-интернате № 4 в поселке Быково Раменского района Подмосковья.
Прогулка в санаторно-лесной школе-интернате № 4 в поселке Быково Раменского района Подмосковья.
В Москве весна, и дворовая футбольная команда уже в игре.
В Москве весна, и дворовая футбольная команда уже в игре.
Дети играют во дворе дома в одном из микрорайонов Москвы.
Семья рабочих "АвтоВАЗа". Дома в выходной день.
Воспитанники детского сада Ивановского камвольного комбината имени Ленина на прогулке.
XII Всесоюзные пионерские игры "Чудо-шашки". Манзура Шарасулова из Чимкента показала на турнире один из лучших результатов среди школьниц страны.
Дети из яслей-сада гуляют с воспитателем на игровой площадке на опушке леса. Станция Кичера, Северобайкальский район, Бурятский участок БАМа.
Мальчики играют в железную дорогу в детском саду.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин среди пионеров во Всесоюзном лагере "Артек".
Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".
Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки маленькому москвичу.
Юные физкультурники проходят перед трибунами на открытии III Спартакиады народов СССР.
Дети принесли цветы к Мавзолею Ленина в день рождения вождя.
Занятия в младшей группе ансамбля танца "Ровесники", созданного в 1963 году ведущим солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета Ермолаевым при Дворце детского творчества Петроградского района Ленинграда.
Прогулка в санаторно-лесной школе-интернате № 4 в поселке Быково Раменского района Подмосковья.
В Москве весна, и дворовая футбольная команда уже в игре.