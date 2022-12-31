https://ria.ru/20221231/detstvo-1824931990.html

А у нас во дворе: детство в СССР

А у нас во дворе: детство в СССР - РИА Новости, 31.12.2022

А у нас во дворе: детство в СССР

Они не знали, что такое интернет и компьютерные игры, зато строили снежные замки и запускали самолетики, гоняли на велосипедах и играли в уличный футбол... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:03

фото

ссср

детство

дети

дед мороз

снегурочка

юрий гагарин (космонавт)

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Они не знали, что такое интернет и компьютерные игры, зато строили снежные замки и запускали самолетики, гоняли на велосипедах и играли в уличный футбол. Советские дети в школе и дома — в фотоленте Ria.ru.

ссср

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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