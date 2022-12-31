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А у нас во дворе: детство в СССР - РИА Новости, 31.12.2022
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А у нас во дворе: детство в СССР
А у нас во дворе: детство в СССР - РИА Новости, 31.12.2022
А у нас во дворе: детство в СССР
Они не знали, что такое интернет и компьютерные игры, зато строили снежные замки и запускали самолетики, гоняли на велосипедах и играли в уличный футбол... РИА Новости, 31.12.2022
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фото
ссср
детство
дети
дед мороз
снегурочка
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Они не знали, что такое интернет и компьютерные игры, зато строили снежные замки и запускали самолетики, гоняли на велосипедах и играли в уличный футбол. Советские дети в школе и дома — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, ссср, детство, дети, дед мороз, снегурочка, юрий гагарин (космонавт), школа, артек
Фото, СССР, детство, Дети, Дед Мороз, Снегурочка, Юрий Гагарин (космонавт), Школа, Артек
08:00 31.12.2022 (обновлено: 08:03 31.12.2022)
 

А у нас во дворе: детство в СССР

Читать ria.ru в
Они не знали, что такое интернет и компьютерные игры, зато строили снежные замки и запускали самолетики, гоняли на велосипедах и играли в уличный футбол. Советские дети в школе и дома — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкСкоро Новый год. Девочка украшает елку.
Девочка украшает елку
1 из 19
Скоро Новый год. Девочка украшает елку.
© РИА Новости / Валерий Шустов
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанк

Дети играют во дворе дома в одном из микрорайонов Москвы.

Дети играют во дворе дома в одном из новых микрорайонов Москвы
2 из 19

Дети играют во дворе дома в одном из микрорайонов Москвы.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Валентин Шияновский / Перейти в медиабанк

Семья рабочих "АвтоВАЗа". Дома в выходной день.

Семья рабочих Автоваза в выходной день
3 из 19

Семья рабочих "АвтоВАЗа". Дома в выходной день.

© РИА Новости / Валентин Шияновский
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© РИА Новости / Сергей Соловьев / Перейти в медиабанк

Воспитанники детского сада Ивановского камвольного комбината имени Ленина на прогулке.

Воспитанники детского сада Ивановского камвольного комбината им. В. И. Ленина на прогулке
4 из 19

Воспитанники детского сада Ивановского камвольного комбината имени Ленина на прогулке.

© РИА Новости / Сергей Соловьев
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© РИА Новости / Г.Кислова / Перейти в медиабанк

Урок в первом классе московской школы.

Урок в первом классе одной из московских школ
5 из 19

Урок в первом классе московской школы.

© РИА Новости / Г.Кислова
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

XII Всесоюзные пионерские игры "Чудо-шашки". Манзура Шарасулова из Чимкента показала на турнире один из лучших результатов среди школьниц страны.

XII Всесоюзные пионерские игры Чудо-шашки
6 из 19

XII Всесоюзные пионерские игры "Чудо-шашки". Манзура Шарасулова из Чимкента показала на турнире один из лучших результатов среди школьниц страны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Дети из яслей-сада гуляют с воспитателем на игровой площадке на опушке леса. Станция Кичера, Северобайкальский район, Бурятский участок БАМа.

Воспитанники яслей-сада во время прогулки с воспитателем на игровой площадке, находящейся на опушке леса
7 из 19

Дети из яслей-сада гуляют с воспитателем на игровой площадке на опушке леса. Станция Кичера, Северобайкальский район, Бурятский участок БАМа.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в медиабанк

Мальчики играют в железную дорогу в детском саду.

Дети играют в железную дорогу в детском саду
8 из 19

Мальчики играют в железную дорогу в детском саду.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанкЛетний отдых школьников в пионерском лагере.
Летний отдых школьников в пионерском лагере
9 из 19
Летний отдых школьников в пионерском лагере.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин среди пионеров во Всесоюзном лагере "Артек".

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин среди пионеров Всесоюзного пионерского лагеря Артек имени В.И. Ленина
10 из 19

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин среди пионеров во Всесоюзном лагере "Артек".

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / И. Зотин / Перейти в медиабанк

Детвора взбирается на снежную горку во время "Проводов русской зимы".

Детвора взбирается на снежную горку во время праздника Проводы русской зимы
11 из 19

Детвора взбирается на снежную горку во время "Проводов русской зимы".

© РИА Новости / И. Зотин
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в медиабанк

Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки маленькому москвичу.

Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки юному москвичу
12 из 19

Дед Мороз и Снегурочка принесли новогодние подарки маленькому москвичу.

© РИА Новости / Олег Иванов
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© РИА Новости / Сайков / Перейти в медиабанк

Юные физкультурники проходят перед трибунами на открытии III Спартакиады народов СССР.

Самые маленькие физкультурники проходят перед трибунами на открытии III Спартакиады народов СССР
13 из 19

Юные физкультурники проходят перед трибунами на открытии III Спартакиады народов СССР.

© РИА Новости / Сайков
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в медиабанк

Дети принесли цветы к Мавзолею имени Ленина в день рождения вождя.

Юные москвичи принесли цветы к Мавзолею В.И.Ленина
14 из 19

Дети принесли цветы к Мавзолею имени Ленина в день рождения вождя.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанкЧетвероклассники школы с углубленным изучением испанского языка № 110 помогают учителю убрать кабинет.
Четвероклассники школы с углубленным изучением испанского языка № 110 помогают учителю убрать кабинет
15 из 19
Четвероклассники школы с углубленным изучением испанского языка № 110 помогают учителю убрать кабинет.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанк

Занятия в младшей группе ансамбля танца "Ровесники", созданного в 1963 году ведущим солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета Ермолаевым при Дворце детского творчества Петроградского района Ленинграда.

Ансамбль танца Ровесники, созданный в 1963 г. ведущим солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета В.Н. Ермолаевым при Дворце детского творчества Петроградского района Ленинграда
16 из 19

Занятия в младшей группе ансамбля танца "Ровесники", созданного в 1963 году ведущим солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета Ермолаевым при Дворце детского творчества Петроградского района Ленинграда.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанкДети готовятся к весеннему прилету птиц.
Дети готовятся к весеннему прилету птиц
17 из 19
Дети готовятся к весеннему прилету птиц.
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Николай Максимов / Перейти в медиабанк

Прогулка в санаторно-лесной школе-интернате № 4 в поселке Быково Раменского района Подмосковья.

Дети на прогулке
18 из 19

Прогулка в санаторно-лесной школе-интернате № 4 в поселке Быково Раменского района Подмосковья.

© РИА Новости / Николай Максимов
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© РИА Новости / В. Кругликов / Перейти в медиабанк

В Москве — весна, и дворовая футбольная команда уже "на поле".

Весна в Москва
19 из 19

В Москве — весна, и дворовая футбольная команда уже "на поле".

© РИА Новости / В. Кругликов
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ФотоСССРдетствоДетиДед МорозСнегурочкаЮрий Гагарин (космонавт)ШколаАртек
 
 
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