Заговор на "заднем дворе". Трамп придумал, как победить Байдена

Экс-президента США обвинили в попытке помочь проигравшему выборы в Бразилии Жаиру Болсонару устроить государственный переворот.

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Экс-президента США обвинили в попытке помочь проигравшему выборы в Бразилии Жаиру Болсонару устроить государственный переворот. СМИ назвали предположительных заговорщиков и ресурсы, на которые они рассчитывали. О перспективах международного союза правых популистов — в материале РИА Новости."Ядовитый цветок"Свыше 70 депутатов из США и Бразилии обратились к Джо Байдену с просьбой выдворить Болсонару из страны. Парламентарии уверены, что он организовал беспорядки на родине. Кроме того, ему помогали "влиятельные американцы, которые находятся во Флориде". Их тоже нужно наказать.Хотя Трамп не упоминается, очевидно, что речь идет именно о нем. Во Флориде главная резиденция экс-президента, а Болсонару — его давний поклонник, прозванный "тропическим Трампом". И симпатия была взаимной. Американец заявлял, что всецело поддерживает "прекрасного человека" Болсонару. Будучи главой США, он говорил с бразильцем чаще, чем с любым другим главой государства.The Guardian пишет о "ядовитом цветке" симбиоза этих двух политиков. Сын Болсонару Эдуардо был в Вашингтоне при захвата Капитолия в январе 2021-го, а в августе 2022-го обсуждал с ближайшим окружением Трампа распространение фейков о фальсификации выборов, указывает издание. Американские журналисты, симпатизирующие Трампу, агитировали за Болсонару в статьях и телепередачах. Бразилия стала вторым после США рынком для социальной сети Gettr, созданной бывшим пресс-секретарем Трампа Джейсоном Миллером, который дружит с семьей Болсонару."Теперь у нас есть первая крупная международная имитация беспорядков в Капитолии", — отмечает The New York Times. Оба бунта почти совпали даже по датам: 6 января в США и 8-го в Бразилии. Там скопировали образ американских повстанцев, уверяет The Atlantic.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер проинформировала о готовности властей серьезно рассмотреть вопрос об экстрадиции Болсонару. Бразильский сенатор Ренан Кальхейрос направил в Верховный суд требование официально обратиться к США по этому поводу.Болсонару прилетел во Флориду 30 декабря, за пару дней до перехода власти к избранному президенту Луису Инасиу да Силве. Поскольку он въехал в США как глава государства, ему можно оставаться там до конца января. Прошлую неделю политик провел в больнице из-за болей в животе, возникших сразу после беспорядков на родине. В 2018-м на предвыборном митинге его ранили ножом, в итоге образовалась острая кишечная непроходимость. Он уже лечился в клинике. Однако, видя, как развиваются события, Болсонару заверил, что вернется домой не дожидаясь, когда его выдворят из страны.Народный судПо данным социологической службы Datafolha, 93 процента бразильцев осуждают захват протестующими правительственных зданий 8 декабря в Бразилиа. Причем 46 процентов полагают, что погромщиков следует арестовать. За восставших — лишь три процента. Более половины респондентов считают Болсонару ответственным за беспорядки.Всего задержали порядка 1800 человек. Разгромили лагеря сторонников экс-президента, установленные возле военных баз, чтобы агитировать солдат переходить на сторону мятежников. Уголовные дела возбуждают по статьям о терроризме, государственном перевороте и покушении на демократию. Болсонару обвиняют в подстрекательстве.Власти также обратились в федеральный суд с просьбой заблокировать активы на 1,3 миллиона долларов 52 бразильцев и семи компаний, которые, как утверждают, финансировали бунт и доставку активистов из регионов в столицу.А во флоридском поместье Трампа нашли секретные документы, которые он прихватил с собой, покидая Белый дом. Демократы по-прежнему хотят, чтобы экс-президента судили за организацию нападения на Капитолий. По тому делу арестовали свыше 800 человек.Трамп считает обвинения надуманными и уверен, что демократы пытаются помешать ему второй раз избраться президентом. Однако от него устали и многие республиканцы. Если летом Трамп безоговорочно лидировал в партии, то в декабре уступил первенство губернатору Флориды Рону Десантису (рейтинг — 56 и 65 процентов соответственно). Скандал с бразильскими беспорядками усугубил ситуацию.Ультраправый интернационалВедущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко полагает, что Трамп действительно пытался помочь Болсонару. "Их взаимодействие курировал бывший старший советник Трампа Стивен Бэннон, который формирует международную сеть крайне правых партий", — говорит эксперт.С этим согласен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Болсонару идейно близок Трампу. К тому же вопрос о признании результатов выборов для экс-президента США принципиальный. Он, как и его бразильский коллега, всегда связывал свое поражение с активностью левых сил — у американцев их представляли, к примеру, Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, а у бразильцев — да Силва, который привел в правительство даже коммунистов", — объясняет специалист.Вместе с тем, по его мнению, американские демократы опасаются, что влияние Трампа на нижнюю палату конгресса слишком усилится. В частности, депутаты уже раздувают скандал с секретными документами, найденными в гараже Джо Байдена."Трамп вернулся в большую политику. Он встал за спиной спикера палаты представителей Кевина Маккарти и воздействует на Южную Америку, так называемый американский задний двор, — подчеркивает Васильев. — Если в США осознают, что Болсонару пусть и не самый "прекрасный человек", но левая Бразилия еще хуже, Трамп может победить демократов, заручившись поддержкой большей части правящего класса".Впрочем, Харламенко не исключает, что попытка Трампа помочь бразильскому единомышленнику была скорее жестом отчаяния. В Республиканской партии у него все меньше сторонников.

