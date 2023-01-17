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Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду" - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/sr-1845547590.html
Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду"
Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду" - РИА Новости, 17.01.2023
Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду"
В "Справедливой России – За правду" произойдут изменения, большая ставка будет на военных корреспондентов и участников спецоперации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:30
2023-01-17T18:49
специальная военная операция на украине
политика
госдума рф
справедливая россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В "Справедливой России – За правду" произойдут изменения, большая ставка будет на военных корреспондентов и участников спецоперации, сообщил РИА Новости источник. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в следующем созыве Госдумы в партийном списке эсеров депутат ГД Алексея Чепу может заменить военный корреспондент Семен Пегов. "Изменения, конечно, будут. Будет большая ставка на военкоров, гуманитарщиков и, конечно, военных, непосредственных участников СВО", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html
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политика, госдума рф, справедливая россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Госдума РФ, Справедливая Россия
17:30 17.01.2023 (обновлено: 18:49 17.01.2023)
 
Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду"

Источник заявил, что "СР — За правду" сделает ставку на военкоров и участников СВО

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Съезд партии "Справедливая Россия - За правду". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В "Справедливой России – За правду" произойдут изменения, большая ставка будет на военных корреспондентов и участников спецоперации, сообщил РИА Новости источник.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в следующем созыве Госдумы в партийном списке эсеров депутат ГД Алексея Чепу может заменить военный корреспондент Семен Пегов.
"Изменения, конечно, будут. Будет большая ставка на военкоров, гуманитарщиков и, конечно, военных, непосредственных участников СВО", - сказал собеседник агентства.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:57Специальная военная операция на Украине
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаГосдума РФСправедливая Россия
 
 
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