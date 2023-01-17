https://ria.ru/20230117/sr-1845547590.html

Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду"

Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду" - РИА Новости, 17.01.2023

Источник анонсировал кадровые изменения в "СР — За правду"

В "Справедливой России – За правду" произойдут изменения, большая ставка будет на военных корреспондентов и участников спецоперации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:30

2023-01-17T17:30

2023-01-17T18:49

специальная военная операция на украине

политика

госдума рф

справедливая россия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В "Справедливой России – За правду" произойдут изменения, большая ставка будет на военных корреспондентов и участников спецоперации, сообщил РИА Новости источник. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в следующем созыве Госдумы в партийном списке эсеров депутат ГД Алексея Чепу может заменить военный корреспондент Семен Пегов. "Изменения, конечно, будут. Будет большая ставка на военкоров, гуманитарщиков и, конечно, военных, непосредственных участников СВО", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, справедливая россия