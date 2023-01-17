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Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск - РИА Новости, 17.01.2023
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Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск
Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:19
2023-01-17T08:19
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации. "Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
08:19 17.01.2023
 
Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск

Министр обороны Шойгу обратил особое внимание на организацию обеспечения войск

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации.
"Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - сообщили в Минобороны РФ.
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