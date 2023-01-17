https://ria.ru/20230117/shoygu-1845357398.html

Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск

Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск - РИА Новости, 17.01.2023

Шойгу обратил особое внимание на обеспечение войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:19

2023-01-17T08:19

2023-01-17T08:19

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации. "Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия