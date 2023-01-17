https://ria.ru/20230117/shoygu-1845355972.html

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" - РИА Новости, 17.01.2023

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" при работе в зоне спецоперации, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:08

2023-01-17T08:08

2023-01-17T09:12

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

рустам мурадов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845363982_0:0:975:548_1920x0_80_0_0_9fbd78f338505bf8065cd4f42e0a1a22.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" при работе в зоне спецоперации, сообщили в ведомстве. "Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", — добавили в министерстве.Кроме того, министр заслушал командующих объединениями и соединениями о выполнении боевых задач на основных направлениях.При этом Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, строительство укреплений, создание условий для безопасного размещения солдат в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.Также глава ведомства вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за героизм.Шойгу отметил, что бойцы достойно несут службу, защищают родину, помогают населению Донбасса и делают все, чтобы приблизить "тот день, который называется днем победы".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230110/ekipirovka-1843871483.html

https://ria.ru/20221231/putin-1842645017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, рустам мурадов, россия