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Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/shoygu-1845355972.html
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" при работе в зоне спецоперации, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:08
2023-01-17T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
рустам мурадов
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" при работе в зоне спецоперации, сообщили в ведомстве. "Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", — добавили в министерстве.Кроме того, министр заслушал командующих объединениями и соединениями о выполнении боевых задач на основных направлениях.При этом Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, строительство укреплений, создание условий для безопасного размещения солдат в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.Также глава ведомства вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за героизм.Шойгу отметил, что бойцы достойно несут службу, защищают родину, помогают населению Донбасса и делают все, чтобы приблизить "тот день, который называется днем победы".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230110/ekipirovka-1843871483.html
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безопасность, сергей шойгу, рустам мурадов, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Рустам Мурадов, Россия
08:08 17.01.2023 (обновлено: 09:12 17.01.2023)
 
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

Министр обороны Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск в зоне проведения спецоперации. Скриншот видео
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск в зоне проведения спецоперации. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск в зоне проведения спецоперации. Скриншот видео
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" при работе в зоне спецоперации, сообщили в ведомстве.
"Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", — добавили в министерстве.
Кроме того, министр заслушал командующих объединениями и соединениями о выполнении боевых задач на основных направлениях.
При этом Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, строительство укреплений, создание условий для безопасного размещения солдат в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
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Также глава ведомства вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за героизм.
Шойгу отметил, что бойцы достойно несут службу, защищают родину, помогают населению Донбасса и делают все, чтобы приблизить "тот день, который называется днем победы".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРустам МурадовРоссия
 
 
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