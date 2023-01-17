https://ria.ru/20230117/shkoly-1845445174.html

Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России

Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России - РИА Новости, 17.01.2023

Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России

Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.

2023-01-17T14:00

2023-01-17T14:00

2023-01-17T14:00

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Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России. audio/mpeg

Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России. audio/mpeg

О том, чем живут малокомплектные школы в России, нам рассказали директор Ершовской школы Ирина Голубева, заместитель директора Хваловской школы Вера Нуриманова и заведующая Епанчинской школы Альбина Азисова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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