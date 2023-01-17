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Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России - РИА Новости, 17.01.2023
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
2023-01-17T14:00
2023-01-17T14:00
2023-01-17T14:00
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усть-илимск
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Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
audio/mpeg
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
audio/mpeg
О том, чем живут малокомплектные школы в России, нам рассказали директор Ершовской школы Ирина Голубева, заместитель директора Хваловской школы Вера Нуриманова и заведующая Епанчинской школы Альбина Азисова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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россия, общество, школы, образование, образование - общество, усть-илимск, ленинградская область, сергей носов, тюменская область, аудио
Истории.doc, Россия, Общество, Школы, Образование, Образование - Общество, Усть-Илимск, Ленинградская область, Сергей Носов, Тюменская область
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.