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Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России - РИА Новости, 17.01.2023
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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20230117/shkoly-1845445174.html
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России - РИА Новости, 17.01.2023
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
2023-01-17T14:00
2023-01-17T14:00
истории.doc
россия
общество
школы
образование
образование - общество
усть-илимск
ленинградская область
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Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
audio/mpeg
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
audio/mpeg
О том, чем живут малокомплектные школы в России, нам рассказали директор Ершовской школы Ирина Голубева, заместитель директора Хваловской школы Вера Нуриманова и заведующая Епанчинской школы Альбина Азисова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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россия, общество, школы, образование, образование - общество, усть-илимск, ленинградская область, сергей носов, тюменская область, аудио
Истории.doc, Россия, Общество, Школы, Образование, Образование - Общество, Усть-Илимск, Ленинградская область, Сергей Носов, Тюменская область
14:00 17.01.2023
 

Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России

Истории.doc
Один учитель на шестерых детей — как живут самые маленькие школы России
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Считается, что в школе всегда полно народу, на переменах можно носиться по коридорам, а на уроках — переждать учительский опрос, спрятавшись за спинами одноклассников. Но как быть, когда в классе меньше пяти человек, коридор всего один, а для сдачи ЕГЭ надо ехать по тайге в соседний поселок? Изучаем жизнь самых маленьких школ России.
О том, чем живут малокомплектные школы в России, нам рассказали директор Ершовской школы Ирина Голубева, заместитель директора Хваловской школы Вера Нуриманова и заведующая Епанчинской школы Альбина Азисова.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docРоссияОбществоШколыОбразованиеОбразование - ОбществоУсть-ИлимскЛенинградская областьСергей НосовТюменская область
 
 
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