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В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами - РИА Новости, 17.01.2023
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В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами - РИА Новости, 17.01.2023
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами
Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:42
2023-01-17T14:49
происшествия
братск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
школа
дети
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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Ранее в соцсетях была размещена история, в которой рассказывалось о конфликте семиклассницы школы района Порожский Братска с учителями. Родители одноклассников сообщили о травле подростка педагогами и о том, что для разрешения ситуации обратились за помощью в прокуратуру. "По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проверку также начала прокуратура.
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происшествия, братск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, дети
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Школа, Дети
14:42 17.01.2023 (обновлено: 14:49 17.01.2023)
 
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами

СК начал проверку после сообщений родителей о травле школьницы педагогами в Братске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета России
Служебный автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее в соцсетях была размещена история, в которой рассказывалось о конфликте семиклассницы школы района Порожский Братска с учителями. Родители одноклассников сообщили о травле подростка педагогами и о том, что для разрешения ситуации обратились за помощью в прокуратуру.
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"По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проверку также начала прокуратура.
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ПроисшествияБратскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)ШколаДети
 
 
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