https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845490565.html

В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами

В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами - РИА Новости, 17.01.2023

В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами

Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:42

2023-01-17T14:42

2023-01-17T14:49

происшествия

братск

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

школа

дети

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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Ранее в соцсетях была размещена история, в которой рассказывалось о конфликте семиклассницы школы района Порожский Братска с учителями. Родители одноклассников сообщили о травле подростка педагогами и о том, что для разрешения ситуации обратились за помощью в прокуратуру. "По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проверку также начала прокуратура.

https://ria.ru/20230113/perelom-1844629453.html

https://ria.ru/20230112/shkolnitsa-1844400073.html

братск

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, братск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, дети