https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845490565.html
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами - РИА Новости, 17.01.2023
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами
Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:42
2023-01-17T14:42
2023-01-17T14:49
происшествия
братск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
школа
дети
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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Доследственная проверка начата после утверждений родителей о травле педагогами ученицы школы в Братске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Ранее в соцсетях была размещена история, в которой рассказывалось о конфликте семиклассницы школы района Порожский Братска с учителями. Родители одноклассников сообщили о травле подростка педагогами и о том, что для разрешения ситуации обратились за помощью в прокуратуру. "По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проверку также начала прокуратура.
https://ria.ru/20230113/perelom-1844629453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, братск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, дети
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Школа, Дети
14:42 17.01.2023 (обновлено: 14:49 17.01.2023)
В Братске проверят сообщения о травле школьницы педагогами
СК начал проверку после сообщений родителей о травле школьницы педагогами в Братске