https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей - РИА Новости, 17.01.2023
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей
В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:00
вячеслав тимченко
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых желания нет, рассказал РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Региональные власти в РФ решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, сообщает "Коммерсантъ". "Не запрещают", - ответил Тимченко на вопрос, есть ли ограничения на отдых за границей для парламентариев. При этом он отметил, что "практически все сенаторы находятся под санкциями". "Да и желания у сенаторов в непростой для страны период выезжать куда-то на отдых нет", - заключил глава комитета СФ.
https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав тимченко, россия, совет федерации рф, политика
Вячеслав Тимченко, Россия, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей
Глава комитета СФ Тимченко: сенаторам можно отдыхать за границей, но они сами не хотят
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых желания нет, рассказал РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Региональные власти в РФ
решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, сообщает "Коммерсантъ".
"Не запрещают", - ответил Тимченко на вопрос, есть ли ограничения на отдых за границей для парламентариев.
При этом он отметил, что "практически все сенаторы находятся под санкциями". "Да и желания у сенаторов в непростой для страны период выезжать куда-то на отдых нет", - заключил глава комитета СФ.