https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html

В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей

В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей - РИА Новости, 17.01.2023

В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей

В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:00

2023-01-17T12:00

2023-01-17T12:00

вячеслав тимченко

россия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых желания нет, рассказал РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Региональные власти в РФ решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, сообщает "Коммерсантъ". "Не запрещают", - ответил Тимченко на вопрос, есть ли ограничения на отдых за границей для парламентариев. При этом он отметил, что "практически все сенаторы находятся под санкциями". "Да и желания у сенаторов в непростой для страны период выезжать куда-то на отдых нет", - заключил глава комитета СФ.

https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав тимченко, россия, совет федерации рф, политика