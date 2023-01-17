Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей - РИА Новости, 17.01.2023
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей
В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:00
вячеслав тимченко
россия
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_301422913881b1095f544e0f38b4bed5.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых желания нет, рассказал РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Региональные власти в РФ решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, сообщает "Коммерсантъ". "Не запрещают", - ответил Тимченко на вопрос, есть ли ограничения на отдых за границей для парламентариев. При этом он отметил, что "практически все сенаторы находятся под санкциями". "Да и желания у сенаторов в непростой для страны период выезжать куда-то на отдых нет", - заключил глава комитета СФ.
https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_660:508:2713:2048_1920x0_80_0_0_dc5ade8a75bb58406fe9d558f3392a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав тимченко, россия, совет федерации рф, политика
Вячеслав Тимченко, Россия, Совет Федерации РФ, Политика
12:00 17.01.2023
 
В Совфеде заявили, что сенаторы сами не хотят отдыхать за границей

Глава комитета СФ Тимченко: сенаторам можно отдыхать за границей, но они сами не хотят

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на отдых за рубежом, при этом у самих парламентариев в этот непростой для страны период выезжать куда-то на отдых желания нет, рассказал РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Региональные власти в РФ решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, сообщает "Коммерсантъ".
"Не запрещают", - ответил Тимченко на вопрос, есть ли ограничения на отдых за границей для парламентариев.
При этом он отметил, что "практически все сенаторы находятся под санкциями". "Да и желания у сенаторов в непростой для страны период выезжать куда-то на отдых нет", - заключил глава комитета СФ.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:56
В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников"
 
Вячеслав ТимченкоРоссияСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала