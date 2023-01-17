https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845574991.html

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 17.01.2023

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире CNN о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:39

2023-01-17T18:39

2023-01-17T20:09

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире CNN о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций.Руководитель ЕК уточнила, что новый пакет мер будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.Фон дер Ляйен добавила, что предстоящие ограничения призваны покончить с обходом санкций Евросоюза и предусмотреть соответствующие последствия.Как сообщил на прошлой неделе Рейтер со ссылкой на польских и литовских дипломатов, десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля.Агентство уточнило, что Польша и Литва настаивают на внесении в новый список ограничений ядерного сектора, а также на запрете работы некоторых СМИ, отключении большего количества банков от SWIFT и прекращении торговли алмазами.Дипломаты призвали установить дополнительные санкции и против Белоруссии. Вместе с тем источники агентства сообщили, что получить необходимое единогласие среди членов ЕС на введение новых ограничительных мер становится все сложнее.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов санкций, последний из них утвердили 16 декабря прошлого года.Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html

https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844578969.html

https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, экономика