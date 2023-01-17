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Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 17.01.2023
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Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 17.01.2023
Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире CNN о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:39
2023-01-17T20:09
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире CNN о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций.Руководитель ЕК уточнила, что новый пакет мер будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.Фон дер Ляйен добавила, что предстоящие ограничения призваны покончить с обходом санкций Евросоюза и предусмотреть соответствующие последствия.Как сообщил на прошлой неделе Рейтер со ссылкой на польских и литовских дипломатов, десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля.Агентство уточнило, что Польша и Литва настаивают на внесении в новый список ограничений ядерного сектора, а также на запрете работы некоторых СМИ, отключении большего количества банков от SWIFT и прекращении торговли алмазами.Дипломаты призвали установить дополнительные санкции и против Белоруссии. Вместе с тем источники агентства сообщили, что получить необходимое единогласие среди членов ЕС на введение новых ограничительных мер становится все сложнее.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов санкций, последний из них утвердили 16 декабря прошлого года.Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html
https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844578969.html
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россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России, Экономика
18:39 17.01.2023 (обновлено: 20:09 17.01.2023)
 
Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах ЕС ввести десятый пакет антироссийских санкций

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире CNN о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций.
"Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России", — сообщил телеканал.
Руководитель ЕК уточнила, что новый пакет мер будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Фон дер Ляйен добавила, что предстоящие ограничения призваны покончить с обходом санкций Евросоюза и предусмотреть соответствующие последствия.
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Как сообщил на прошлой неделе Рейтер со ссылкой на польских и литовских дипломатов, десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля.
Агентство уточнило, что Польша и Литва настаивают на внесении в новый список ограничений ядерного сектора, а также на запрете работы некоторых СМИ, отключении большего количества банков от SWIFT и прекращении торговли алмазами.
Дипломаты призвали установить дополнительные санкции и против Белоруссии. Вместе с тем источники агентства сообщили, что получить необходимое единогласие среди членов ЕС на введение новых ограничительных мер становится все сложнее.
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Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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