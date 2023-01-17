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Урсула фон дер Ляйен назвала реальную цель санкций против России - РИА Новости, 17.01.2023
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Урсула фон дер Ляйен назвала реальную цель санкций против России
Урсула фон дер Ляйен назвала реальную цель санкций против России - РИА Новости, 17.01.2023
Урсула фон дер Ляйен назвала реальную цель санкций против России
Санкции США и стран Европы приведут экономику России к рецессии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:42
2023-01-17T17:31
в мире
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
владимир путин
россия
сша
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еврокомиссия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Санкции США и стран Европы приведут экономику России к рецессии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.По ее словам, ограничительные меры входят в ряд других мер поддержки киевского режима наравне с поставками оружия и обеспечением финансовыми ресурсами."Мы установили самые мощные санкции из возможных, что приведет российскую экономику к десятилетиям рецессии, а ее промышленность останется без любых современных и критически важных технологий", — считает политик.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230117/oslablenie-1845407107.html
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в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, сша, украина, еврокомиссия
В мире, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Еврокомиссия
14:42 17.01.2023 (обновлено: 17:31 17.01.2023)
 
Урсула фон дер Ляйен назвала реальную цель санкций против России

Глава ЕК назвала целью санкций погружение экономики России в рецессию на десятилетия

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Санкции США и стран Европы приведут экономику России к рецессии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.
По ее словам, ограничительные меры входят в ряд других мер поддержки киевского режима наравне с поставками оружия и обеспечением финансовыми ресурсами.
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"Мы установили самые мощные санкции из возможных, что приведет российскую экономику к десятилетиям рецессии, а ее промышленность останется без любых современных и критически важных технологий", — считает политик.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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