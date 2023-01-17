https://ria.ru/20230117/razliv-1845446754.html

На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти

На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти - РИА Новости, 17.01.2023

На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:20

2023-01-17T13:20

2023-01-17T14:06

происшествия

красноярский край

енисейский район

енисейск

россия

нефть

экология

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком", сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района."На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14.00 (10.00 мск - ред.) 17.01.2023 года введен режим ЧС", - говорится в сообщении.В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в селе Ярцево. На месте разлива "проведена обваловка, разлитое дизельное топливо никуда не выходит".По словам собеседника агентства, на место выехали спасатели из Енисейска, разлитое будут убирать реагентами."Предварительно установлено, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.В ведомстве заявили о начале проверки на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. На место выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20221124/proverka-1833838073.html

https://ria.ru/20221202/sel-1835868794.html

красноярский край

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енисейск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, енисейский район, енисейск, россия, нефть, экология, следственный комитет россии (ск рф)