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На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти - РИА Новости, 17.01.2023
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На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти - РИА Новости, 17.01.2023
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:20
2023-01-17T14:06
происшествия
красноярский край
енисейский район
енисейск
россия
нефть
экология
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком", сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района."На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14.00 (10.00 мск - ред.) 17.01.2023 года введен режим ЧС", - говорится в сообщении.В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в селе Ярцево. На месте разлива "проведена обваловка, разлитое дизельное топливо никуда не выходит".По словам собеседника агентства, на место выехали спасатели из Енисейска, разлитое будут убирать реагентами."Предварительно установлено, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.В ведомстве заявили о начале проверки на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. На место выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20221124/proverka-1833838073.html
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происшествия, красноярский край, енисейский район, енисейск, россия, нефть, экология, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Енисейск, Россия, Нефть, Экология, Следственный комитет России (СК РФ)
13:20 17.01.2023 (обновлено: 14:06 17.01.2023)
 
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти

В селе на севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива 15 тонн нефтепродуктов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком", сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района.
"На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14.00 (10.00 мск - ред.) 17.01.2023 года введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
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В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в селе Ярцево. На месте разлива "проведена обваловка, разлитое дизельное топливо никуда не выходит".
По словам собеседника агентства, на место выехали спасатели из Енисейска, разлитое будут убирать реагентами.
"Предварительно установлено, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
В ведомстве заявили о начале проверки на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. На место выехала следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районЕнисейскРоссияНефтьЭкологияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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