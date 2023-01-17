https://ria.ru/20230117/razliv-1845446754.html
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти - РИА Новости, 17.01.2023
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:20
2023-01-17T13:20
2023-01-17T14:06
происшествия
красноярский край
енисейский район
енисейск
россия
нефть
экология
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком", сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района."На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14.00 (10.00 мск - ред.) 17.01.2023 года введен режим ЧС", - говорится в сообщении.В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в селе Ярцево. На месте разлива "проведена обваловка, разлитое дизельное топливо никуда не выходит".По словам собеседника агентства, на место выехали спасатели из Енисейска, разлитое будут убирать реагентами."Предварительно установлено, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.В ведомстве заявили о начале проверки на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. На место выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20221124/proverka-1833838073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, енисейский район, енисейск, россия, нефть, экология, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Енисейск, Россия, Нефть, Экология, Следственный комитет России (СК РФ)
13:20 17.01.2023 (обновлено: 14:06 17.01.2023)
На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефти
В селе на севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива 15 тонн нефтепродуктов
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов на складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком", сообщает
Единая дежурно-диспетчерская служба района.
"На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14.00 (10.00 мск - ред.) 17.01.2023 года введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в селе Ярцево. На месте разлива "проведена обваловка, разлитое дизельное топливо никуда не выходит".
По словам собеседника агентства, на место выехали спасатели из Енисейска
, разлитое будут убирать реагентами.
"Предварительно установлено, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
В ведомстве заявили о начале проверки на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. На место выехала следственно-оперативная группа.