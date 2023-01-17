https://ria.ru/20230117/putin-1845472937.html

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита - РИА Новости, 17.01.2023

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита

Портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:04

2023-01-17T14:04

2023-01-17T14:04

в мире

владимир путин

индия

россия

большая двадцатка

нью-дели

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Помимо президента России на странице, посвященной предстоящему Делийскому саммиту, размещены фотографии всех остальных лидеров "большой двадцатки", главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман. Ранее представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Индия намерена работать с Россией в рамках своего председательства в G20. Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

https://ria.ru/20230116/rossiya-1845297847.html

индия

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, индия, россия, большая двадцатка, нью-дели, саммит g20