https://ria.ru/20230117/putin-1845472937.html
На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита
На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита - РИА Новости, 17.01.2023
На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита
Портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:04
2023-01-17T14:04
2023-01-17T14:04
в мире
владимир путин
индия
россия
большая двадцатка
нью-дели
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Помимо президента России на странице, посвященной предстоящему Делийскому саммиту, размещены фотографии всех остальных лидеров "большой двадцатки", главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман. Ранее представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Индия намерена работать с Россией в рамках своего председательства в G20. Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230116/rossiya-1845297847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, индия, россия, большая двадцатка, нью-дели, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Индия, Россия, Большая двадцатка, Нью-Дели, Саммит G20
На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников Делийского саммита
На сайте G20 разместили портрет Путина на странице участников Делийского саммита