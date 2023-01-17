https://ria.ru/20230117/putin-1845440081.html

Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома

Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома - РИА Новости, 17.01.2023

Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, также... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:07

2023-01-17T13:07

2023-01-17T13:07

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

россия

политика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, также посетит одно из предприятий оборонной промышленности, где пообщается с рабочими, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра, как мы уже говорили, президент будет работать в Санкт-Петербурге, у него напряженная программа, которая сконцентрирована главным образом вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Будет и общение с ветеранами Великой Отечественной войны. Ну и посетит одно из предприятий нашего оборонпрома Владимир Путин, где пообщается с рабочими", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845433287.html

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Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, россия, политика