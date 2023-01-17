https://ria.ru/20230117/putin-1845440081.html
Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома
Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома - РИА Новости, 17.01.2023
Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, также... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:07
2023-01-17T13:07
2023-01-17T13:07
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
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политика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, также посетит одно из предприятий оборонной промышленности, где пообщается с рабочими, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра, как мы уже говорили, президент будет работать в Санкт-Петербурге, у него напряженная программа, которая сконцентрирована главным образом вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Будет и общение с ветеранами Великой Отечественной войны. Ну и посетит одно из предприятий нашего оборонпрома Владимир Путин, где пообщается с рабочими", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845433287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, россия, политика
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, Политика
Путин во время поездки в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома
Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января посетит одно из предприятий оборонпрома
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, также посетит одно из предприятий оборонной промышленности, где пообщается с рабочими, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра, как мы уже говорили, президент будет работать в Санкт-Петербурге, у него напряженная программа, которая сконцентрирована главным образом вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Будет и общение с ветеранами Великой Отечественной войны. Ну и посетит одно из предприятий нашего оборонпрома Владимир Путин, где пообщается с рабочими", - сказал Песков.