https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845253841.html
Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу
Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу - РИА Новости, 17.01.2023
Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу
Эксперты рассказали, как и где будут отдыхать россияне в 2023 году, интерес к европейским странам снизился, а любители такого отдыха переориентируются на... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T02:38
2023-01-17T02:38
2023-01-17T02:40
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как и где будут отдыхать россияне в 2023 году, интерес к европейским странам снизился, а любители такого отдыха переориентируются на курорты Азии и РФ, сообщает Youtravel.me.Большинство путешественников отправятся в поездки по РФ, причем будут чаще выбирать активные туры. Доля таких отдыхающих за год выросла почти на 20 процентов, отмечают специалисты сервиса.Наряду с популярными направлениями — Сочи, Карелией, Москвой, Санкт-Петербургом – путешественники будут чаще выбирать отдых на Алтае, Байкале, Камчатке, в Дагестане и Мурманской области, рассказывают эксперты. Вырастет популярность менее "раскрученных" регионов — Чечни, Калмыкии, Архангельской области.Среди зарубежных маршрутов как минимум на треть увеличится доля визитов в Азию. Там туристы будут активнее всего осваивать Шри-Ланку, Мальдивы, Узбекистан, Таиланд и Филиппины.
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России, Азия, куда поехать в выходные
02:38 17.01.2023 (обновлено: 02:40 17.01.2023)
Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу
Youtravel.me: в 2023 году россияне станут чаще отдыхать в Азии и осваивать Байкал и Алтай