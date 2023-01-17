https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845253841.html

Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу

Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу - РИА Новости, 17.01.2023

Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу

Эксперты рассказали, как и где будут отдыхать россияне в 2023 году, интерес к европейским странам снизился, а любители такого отдыха переориентируются на... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T02:38

2023-01-17T02:38

2023-01-17T02:40

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как и где будут отдыхать россияне в 2023 году, интерес к европейским странам снизился, а любители такого отдыха переориентируются на курорты Азии и РФ, сообщает Youtravel.me.Большинство путешественников отправятся в поездки по РФ, причем будут чаще выбирать активные туры. Доля таких отдыхающих за год выросла почти на 20 процентов, отмечают специалисты сервиса.Наряду с популярными направлениями — Сочи, Карелией, Москвой, Санкт-Петербургом – путешественники будут чаще выбирать отдых на Алтае, Байкале, Камчатке, в Дагестане и Мурманской области, рассказывают эксперты. Вырастет популярность менее "раскрученных" регионов — Чечни, Калмыкии, Архангельской области.Среди зарубежных маршрутов как минимум на треть увеличится доля визитов в Азию. Там туристы будут активнее всего осваивать Шри-Ланку, Мальдивы, Узбекистан, Таиланд и Филиппины.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

азия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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