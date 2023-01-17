https://ria.ru/20230117/poslanie-1845433924.html
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:58
2023-01-17T12:58
2023-01-17T12:58
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам, когда это произойдет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не определилась ли дата или хотя бы месяц послания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
Песков пообещал назвать дату послания Путина Федеральному собранию, когда ее назначат