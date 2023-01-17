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В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 17.01.2023
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В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:58
2023-01-17T12:58
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам, когда это произойдет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не определилась ли дата или хотя бы месяц послания.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
12:58 17.01.2023
 
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

Песков пообещал назвать дату послания Путина Федеральному собранию, когда ее назначат

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим вам, когда это произойдет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не определилась ли дата или хотя бы месяц послания.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 13:12
В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию
 
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