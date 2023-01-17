https://ria.ru/20230117/poslanie-1845433924.html

В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 17.01.2023

В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:58

2023-01-17T12:58

2023-01-17T12:58

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента Федеральному Собранию, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам, когда это произойдет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не определилась ли дата или хотя бы месяц послания.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф