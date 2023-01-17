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Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы - РИА Новости, 17.01.2023
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Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы
Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы - РИА Новости, 17.01.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы
Неоднородная погода в Центральной России сохранится до конца зимы, количество оттепелей и понижений температуры до минус 15 градусов и ниже будет больше, чем... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:51
2023-01-17T16:51
общество
роман вильфанд
россия
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Неоднородная погода в Центральной России сохранится до конца зимы, количество оттепелей и понижений температуры до минус 15 градусов и ниже будет больше, чем обычно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Такая погода, по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы, очень неоднородная. Количество оттепелей будет больше, чем обычно, и количество понижений температуры ниже 15 градусов будет превышать обычные характеристики. Но в среднем будет около нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ "Известия". По словам синоптика, до конца зимы этого года еще будут снежные периоды, понижение высоты снега, которое в Центральной России продолжится до конца недели, постепенно восстановится. В начале января в Центральной России наблюдались аномально высокие температуры. В Москве в ночь на 2 января был зафиксирован температурный рекорд – плюс 6,2 градуса. 4 января Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионах Центрального Федерального округа. Температура в ряде субъектов 6-10 января опускалась до минус 30 градусов, в Москве – до минус 20 градусов. По словам Вильфанда, дневные температуры в Москве 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3.
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общество, роман вильфанд, россия, москва, гидрометцентр, погода
Общество, Роман Вильфанд, Россия, Москва, Гидрометцентр, Погода
16:51 17.01.2023
 
Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы

Вильфанд: неоднородная погода с оттепелями и заморозками сохранится до конца зимы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Неоднородная погода в Центральной России сохранится до конца зимы, количество оттепелей и понижений температуры до минус 15 градусов и ниже будет больше, чем обычно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Такая погода, по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы, очень неоднородная. Количество оттепелей будет больше, чем обычно, и количество понижений температуры ниже 15 градусов будет превышать обычные характеристики. Но в среднем будет около нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ "Известия".
Крещенская иордань - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 15:20
Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение
По словам синоптика, до конца зимы этого года еще будут снежные периоды, понижение высоты снега, которое в Центральной России продолжится до конца недели, постепенно восстановится.
В начале января в Центральной России наблюдались аномально высокие температуры. В Москве в ночь на 2 января был зафиксирован температурный рекорд – плюс 6,2 градуса. 4 января Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионах Центрального Федерального округа. Температура в ряде субъектов 6-10 января опускалась до минус 30 градусов, в Москве – до минус 20 градусов. По словам Вильфанда, дневные температуры в Москве 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3.
Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

Девушка в городе Тара Омской области
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Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов, в Краснодарском крае
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

Туман над рекой Ангара в Иркутске
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

Мужчина кормит птиц на берегу реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга
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Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

Отражение церкви в окне жилого дома в городе Тара Омской области
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В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

Лошади в деревне Бобровка Омской области
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае
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Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

Юноша кутается в шарф на улице в Казани
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В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге
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При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

Термометр на здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

Зяблики на рябине в городе Тара Омской области
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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