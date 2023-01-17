https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы

Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы - РИА Новости, 17.01.2023

Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы

Неоднородная погода в Центральной России сохранится до конца зимы, количество оттепелей и понижений температуры до минус 15 градусов и ниже будет больше, чем... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:51

2023-01-17T16:51

2023-01-17T16:51

общество

роман вильфанд

россия

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Неоднородная погода в Центральной России сохранится до конца зимы, количество оттепелей и понижений температуры до минус 15 градусов и ниже будет больше, чем обычно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Такая погода, по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы, очень неоднородная. Количество оттепелей будет больше, чем обычно, и количество понижений температуры ниже 15 градусов будет превышать обычные характеристики. Но в среднем будет около нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ "Известия". По словам синоптика, до конца зимы этого года еще будут снежные периоды, понижение высоты снега, которое в Центральной России продолжится до конца недели, постепенно восстановится. В начале января в Центральной России наблюдались аномально высокие температуры. В Москве в ночь на 2 января был зафиксирован температурный рекорд – плюс 6,2 градуса. 4 января Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионах Центрального Федерального округа. Температура в ряде субъектов 6-10 января опускалась до минус 30 градусов, в Москве – до минус 20 градусов. По словам Вильфанда, дневные температуры в Москве 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3.

https://ria.ru/20230117/morozy-1845503331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, роман вильфанд, россия, москва, гидрометцентр, погода