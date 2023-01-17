https://ria.ru/20230117/nepal-1845446905.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Непале

Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Непале - РИА Новости, 17.01.2023

Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Непале

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари телеграмму соболезнования в связи с крушением самолета, передает во вторник... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:20

2023-01-17T13:20

2023-01-17T13:25

в мире

си цзиньпин

непал

китай

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари телеграмму соболезнования в связи с крушением самолета, передает во вторник Центральное телевидение Китая. "Был потрясен, узнав о крушении пассажирского самолета в Непале, которое привело к крупным человеческим жертвам. От имени китайского правительства и китайского народа, выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении. Как отметил телеканал, послание было направлено 16 января. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них - четверо россиян. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20230117/nepal-1845345343.html

https://ria.ru/20230115/soboleznovaniya-1844962321.html

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китай

катманду

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, непал, китай, катманду, крушение пассажирского самолета в непале