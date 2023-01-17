13:20 17.01.2023 (обновлено: 13:25 17.01.2023)
Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Непале
Глава Китая Си Цзиньпин направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари соболезнования
© AP Photo / Yunish GurungНа месте крушения самолета в Непале
© AP Photo / Yunish Gurung
На месте крушения самолета в Непале. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари телеграмму соболезнования в связи с крушением самолета, передает во вторник Центральное телевидение Китая.
"Был потрясен, узнав о крушении пассажирского самолета в Непале, которое привело к крупным человеческим жертвам. От имени китайского правительства и китайского народа, выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.
Как отметил телеканал, послание было направлено 16 января.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них - четверо россиян.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.