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Тюркский мир в древности. Ученые семи стран подготовили новое исследование - РИА Новости, 17.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230117/nauka-1844063314.html
Тюркский мир в древности. Ученые семи стран подготовили новое исследование
Тюркский мир в древности. Ученые семи стран подготовили новое исследование - РИА Новости, 17.01.2023
Тюркский мир в древности. Ученые семи стран подготовили новое исследование
Международный коллектив ученых завершил работу над первым томом научной монографии “Тюркский мир в IV-XII веках”. В ее подготовке приняли участие 34... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:00
2023-01-17T09:00
наука
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Международный коллектив ученых завершил работу над первым томом научной монографии “Тюркский мир в IV-XII веках”. В ее подготовке приняли участие 34 специалистов из 25 университетов и институтов семи государств, сообщили в информационном центре НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ.В университете отметили, что книга создана на основе археологических и этнографических данных, тюркской руники, арабо-персидских и китайских письменных памятников.Подготовка учеными монографии по истории зарождения тюркской цивилизации станет, по мнению Землюкова, одним из важных факторов интеграции тюркоязычных стран Центральной Азии и славяно-тюркской общности.Ученые напомнили, что сегодня в мире проживают, по разным источникам, от 160 до 180 миллионов представителей тюркской этнолингвистической группы. Только в Евразии тюркские народы имеют в своем составе 40 этнических групп. В шести государствах мира в этнической структуре населения тюркоязычные народы выступают в роли государствообразующих.Исследователи отметили, что работа по изучению и систематизации данных по эпохе зарождения тюркских народов, истории Первого тюркского каганата, а также вопросов государственной системы и права, языка и культуры важна для России, где тюркские народы составляют вторую по численности группу населения и проживают во многих субъектах РФ.По словам Землюкова, привлечение к работе над монографией ученых разных стран позволило создать широкий спектр мнений по многим спорным и еще недостаточно изученным сюжетам истории тюркоязычных народов. Это вопросы происхождения, формирования и расселения тюркских народов, их взаимодействия с соседними народами, создание различных союзов и государств. В основу книги легли работы фундаментальные исследования российских археологов, ведущих ученых Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Киргизии и Германии."В разделах и параграфах, соавтором которых я был, отражены богатые сведения о межэтнических связях и о культурном обмене между разными очагами цивилизаций древности и раннего средневековья", — рассказал один из авторов монографии, профессор Киргизского национального университета имени Ж. Баласагына Тынчтыкбек Чороев.По мнению ученых, это одна из самых крупных попыток систематизации материалов об истории тюркских народов Центральной Азии.Директор научно-исследовательского центра "Алтай-тану" Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Жанна Аубакирова считает, что объединяющие летописи о тюркских народах важны. Они показывают общность историко-культурных корней современных и древних народов, населявших территорию большого субрегиона.
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навигатор абитуриента, университетская наука, центральная азия, россия, казахстан, алтайский государственный университет, республика алтай, наука
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Центральная Азия, Россия, Казахстан, Алтайский государственный университет, Республика Алтай, Наука
09:00 17.01.2023
 

Тюркский мир в древности. Ученые семи стран подготовили новое исследование

© Фото : Михаил РовенскийУсть-Канская пещера и вид на село Усть-Кан
Усть-Канская пещера и вид на село Усть-Кан - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Михаил Ровенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Международный коллектив ученых завершил работу над первым томом научной монографии “Тюркский мир в IV-XII веках”. В ее подготовке приняли участие 34 специалистов из 25 университетов и институтов семи государств, сообщили в информационном центре НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ.
В университете отметили, что книга создана на основе археологических и этнографических данных, тюркской руники, арабо-персидских и китайских письменных памятников.

"Это издание является первым томом Летописи тюркской цивилизации, которую мы планируем издавать в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая", – рассказал редактор издания, руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессор Алтайского государственного университета Сергей Землюков.

Подготовка учеными монографии по истории зарождения тюркской цивилизации станет, по мнению Землюкова, одним из важных факторов интеграции тюркоязычных стран Центральной Азии и славяно-тюркской общности.
Ученые напомнили, что сегодня в мире проживают, по разным источникам, от 160 до 180 миллионов представителей тюркской этнолингвистической группы. Только в Евразии тюркские народы имеют в своем составе 40 этнических групп. В шести государствах мира в этнической структуре населения тюркоязычные народы выступают в роли государствообразующих.
Участники пресс-конференции Тюркский мир Большого Алтая: эффекты интеграции университетов Центральной Азии в 2022 году. - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 05:00Наука
Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая
Исследователи отметили, что работа по изучению и систематизации данных по эпохе зарождения тюркских народов, истории Первого тюркского каганата, а также вопросов государственной системы и права, языка и культуры важна для России, где тюркские народы составляют вторую по численности группу населения и проживают во многих субъектах РФ.
По словам Землюкова, привлечение к работе над монографией ученых разных стран позволило создать широкий спектр мнений по многим спорным и еще недостаточно изученным сюжетам истории тюркоязычных народов. Это вопросы происхождения, формирования и расселения тюркских народов, их взаимодействия с соседними народами, создание различных союзов и государств. В основу книги легли работы фундаментальные исследования российских археологов, ведущих ученых Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Киргизии и Германии.
© Фото : НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ Карта памятников раннесредневековых тюрков Алтая, составленная учеными НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
Карта памятников раннесредневековых тюрков Алтая, составленная учеными НОЦ Большой Алтай АлтГУ
1 из 2
Карта памятников раннесредневековых тюрков Алтая, составленная учеными НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
© Фото : НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
© Фото : Михаил РовенскийТюрк-Кабай ("Колыбель тюрков") — сакральное место слияния рек Чуи и Катуни
Тюрк-Кабай (Колыбель тюрков) — сакральное место слияния рек Чуи и Катуни
2 из 2
Тюрк-Кабай ("Колыбель тюрков") — сакральное место слияния рек Чуи и Катуни
© Фото : Михаил Ровенский
1 из 2
Карта памятников раннесредневековых тюрков Алтая, составленная учеными НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
© Фото : НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
2 из 2
Тюрк-Кабай ("Колыбель тюрков") — сакральное место слияния рек Чуи и Катуни
© Фото : Михаил Ровенский
"В разделах и параграфах, соавтором которых я был, отражены богатые сведения о межэтнических связях и о культурном обмене между разными очагами цивилизаций древности и раннего средневековья", — рассказал один из авторов монографии, профессор Киргизского национального университета имени Ж. Баласагына Тынчтыкбек Чороев.
По мнению ученых, это одна из самых крупных попыток систематизации материалов об истории тюркских народов Центральной Азии.
Директор научно-исследовательского центра "Алтай-тану" Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Жанна Аубакирова считает, что объединяющие летописи о тюркских народах важны. Они показывают общность историко-культурных корней современных и древних народов, населявших территорию большого субрегиона.
 
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