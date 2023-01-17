https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:13
2023-01-17T08:13
2023-01-17T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также вручил государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм. "Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.
https://ria.ru/20230117/geroy-1845361882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вручение госнаград за самоотверженность и героизм
Шойгу поблагодарил выполняющих задачи в зоне спецоперации военных и вручил госнаграды за самоотверженность и героизм
2023-01-17T08:13
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
08:13 17.01.2023 (обновлено: 10:07 17.01.2023)
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
Министр обороны Шойгу наградил военных, проявивших самоотверженность во время спецоперации