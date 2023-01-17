https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html

Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации

Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023

Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:13

2023-01-17T08:13

2023-01-17T10:07

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также вручил государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм. "Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.

https://ria.ru/20230117/geroy-1845361882.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия