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Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:13
2023-01-17T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также вручил государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм. "Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.
https://ria.ru/20230117/geroy-1845361882.html
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Вручение госнаград за самоотверженность и героизм
Шойгу поблагодарил выполняющих задачи в зоне спецоперации военных и вручил госнаграды за самоотверженность и героизм
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
08:13 17.01.2023 (обновлено: 10:07 17.01.2023)
 
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации

Министр обороны Шойгу наградил военных, проявивших самоотверженность во время спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм, заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также вручил государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкНаграды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео
Награды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Награды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео
"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.
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