20:42 17.01.2023 (обновлено: 20:46 17.01.2023)
Косачев прокомментировал прекращение действия договоров Совета Европы
Косачев: прекращение действия договоров Совета Европы устраняет юридические коллизии
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в России устраняет юридические коллизии после выхода из СЕ, права и интересы граждан остаются защищенными российским законодательством, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.
"Россия вышла из так называемых "закрытых" (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций этой организации с 16 марта 2022 года, с момента нашего решения о выходе из СЕ. Таких соглашений, включая Устав и ЕКПЧ, более 20. В этом смысле ничего нового не происходит. Законопроект, внесенный президентом, устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле", - пояснил Косачев в телеграм-канале.
При этом сенатор подчеркнул, что "права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства".
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