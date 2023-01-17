https://ria.ru/20230117/kosachev-1845590068.html

Косачев прокомментировал прекращение действия договоров Совета Европы

Косачев прокомментировал прекращение действия договоров Совета Европы - РИА Новости, 17.01.2023

Косачев прокомментировал прекращение действия договоров Совета Европы

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в России устраняет юридические коллизии после... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:42

2023-01-17T20:42

2023-01-17T20:46

константин косачев

россия

совет европы

госдума рф

совет федерации рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в России устраняет юридические коллизии после выхода из СЕ, права и интересы граждан остаются защищенными российским законодательством, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. При этом сенатор подчеркнул, что "права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства".

https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин косачев, россия, совет европы, госдума рф, совет федерации рф, в мире