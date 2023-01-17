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Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора

Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 17.01.2023

Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:00

2023-01-17T19:00

2023-01-17T19:12

азербайджан

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

сергей лавров

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору, сообщили в МИД РФ.Во вторник состоялся телефонный разговор Лаврова с Байрамовым."Министры обсудили ряд актуальных сюжетов двусторонней и региональной повестки дня. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Отмечается, что акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

https://ria.ru/20230113/karabakh-1844772141.html

https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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