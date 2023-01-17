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Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 17.01.2023
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:00
2023-01-17T19:00
2023-01-17T19:12
азербайджан
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
сергей лавров
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору, сообщили в МИД РФ.Во вторник состоялся телефонный разговор Лаврова с Байрамовым."Министры обсудили ряд актуальных сюжетов двусторонней и региональной повестки дня. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Отмечается, что акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20230113/karabakh-1844772141.html
https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:00 17.01.2023 (обновлено: 19:12 17.01.2023)
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора
Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана призвал к разблокировке Лачинского коридора