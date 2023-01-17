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Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 17.01.2023
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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 17.01.2023
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:00
2023-01-17T19:12
азербайджан
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
сергей лавров
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору, сообщили в МИД РФ.Во вторник состоялся телефонный разговор Лаврова с Байрамовым."Министры обсудили ряд актуальных сюжетов двусторонней и региональной повестки дня. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Отмечается, что акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20230113/karabakh-1844772141.html
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азербайджан, россия, в мире, сергей лавров, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, мид азербайджана, джейхун байрамов
Азербайджан, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Сергей Лавров, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Нагорный Карабах, МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов
19:00 17.01.2023 (обновлено: 19:12 17.01.2023)
 
Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора

Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана призвал к разблокировке Лачинского коридора

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору, сообщили в МИД РФ.
Во вторник состоялся телефонный разговор Лаврова с Байрамовым.
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"Министры обсудили ряд актуальных сюжетов двусторонней и региональной повестки дня. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отмечается, что акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанРоссияВ миреСергей ЛавровАрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация на армяно-азербайджанской границеНагорный КарабахМИД АзербайджанаДжейхун Байрамов
 
 
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