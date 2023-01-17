Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни
Клишас: военное положение не может быть основанием для отмены моратория на смертную казнь
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления.
8 декабря 2022, 14:03Медведев допустил возвращение смертной казни
"Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают", - написал сенатор в Telegram-канале.
Как добавил парламентарий, конституцию должны соблюдать все, "в том числе новые субъекты Российской Федерации".
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
7 декабря 2022, 12:30В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену