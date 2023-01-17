https://ria.ru/20230117/kazn-1845411179.html

Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни

Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни - РИА Новости, 17.01.2023

Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни

Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил глава... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:21

2023-01-17T12:21

2023-01-17T12:21

специальная военная операция на украине

россия

андрей клишас

евгений балицкий

запорожская область

совет федерации рф

общество

казнь

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. "Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают", - написал сенатор в Telegram-канале. Как добавил парламентарий, конституцию должны соблюдать все, "в том числе новые субъекты Российской Федерации". В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

https://ria.ru/20221208/kazn-1837205411.html

https://ria.ru/20221207/gosizmena-1836916528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, андрей клишас, евгений балицкий, запорожская область, совет федерации рф, общество, казнь