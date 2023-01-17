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Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/kazn-1845411179.html
Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни
Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни - РИА Новости, 17.01.2023
Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни
Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил глава... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:21
2023-01-17T12:21
специальная военная операция на украине
россия
андрей клишас
евгений балицкий
запорожская область
совет федерации рф
общество
казнь
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. "Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают", - написал сенатор в Telegram-канале. Как добавил парламентарий, конституцию должны соблюдать все, "в том числе новые субъекты Российской Федерации". В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
https://ria.ru/20221208/kazn-1837205411.html
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россия, андрей клишас, евгений балицкий, запорожская область, совет федерации рф, общество, казнь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Клишас, Евгений Балицкий, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Общество, Казнь
12:21 17.01.2023
 
Клишас ответил Балицкому, выступившему за введение смертной казни

Клишас: военное положение не может быть основанием для отмены моратория на смертную казнь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военное положение в ряде российских субъектах и на новых территориях не может являться причиной отмены моратория на смертную казнь, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления.
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"Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают", - написал сенатор в Telegram-канале.
Как добавил парламентарий, конституцию должны соблюдать все, "в том числе новые субъекты Российской Федерации".
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей КлишасЕвгений БалицкийЗапорожская областьСовет Федерации РФОбществоКазнь
 
 
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