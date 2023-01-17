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МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии - РИА Новости, 17.01.2023
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МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии
МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии - РИА Новости, 17.01.2023
МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии именно сейчас доказывает, что это было сделано по политическим причинам, заявила официальный... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:51
2023-01-17T12:02
в мире
мария захарова
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
марат касем
россия
латвия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии именно сейчас доказывает, что это было сделано по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Самое глупое, не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть Прибалтийские государства, — это задержать, арестовать и так далее. Знаете, почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста. Это не разовая акция по, условно говоря, профилактике или еще по чему-то, когда можно было подвести хоть какую-то базу. Ну, я не знаю, нарушил границу, не соблюдает режим, что-то там с санкциями не соответствует", — сказала дипломат.Захарова отметила, что, находясь в России, Касем выполнял свой журналистский долг в соответствии с профессиональной этикой и законодательством. Но как только он прибыл на территорию Прибалтийских государств, его задержали.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января суд в Риге арестовал Касема, его перевели в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявили, что задержание журналиста в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность. Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание он назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html
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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема
Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам.
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в мире, мария захарова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марат касем, россия, латвия
В мире, Мария Захарова, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Марат Касем, Россия, Латвия
10:51 17.01.2023 (обновлено: 12:02 17.01.2023)
 
МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии

Захарова назвала задержание Касема в Латвии преследованием по политическим мотивам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии именно сейчас доказывает, что это было сделано по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Самое глупое, не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть Прибалтийские государства, — это задержать, арестовать и так далее. Знаете, почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста. Это не разовая акция по, условно говоря, профилактике или еще по чему-то, когда можно было подвести хоть какую-то базу. Ну, я не знаю, нарушил границу, не соблюдает режим, что-то там с санкциями не соответствует", — сказала дипломат.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:41
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Захарова отметила, что, находясь в России, Касем выполнял свой журналистский долг в соответствии с профессиональной этикой и законодательством. Но как только он прибыл на территорию Прибалтийских государств, его задержали.
"К правосудию это не имеет никакого отношения. Еще раз повторю: это преследование по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность", — заключила представитель МИД.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января суд в Риге арестовал Касема, его перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД России заявили, что задержание журналиста в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность. Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание он назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 14:33
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема
 
В миреМария ЗахароваСоюз журналистов РоссииЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Марат КасемРоссияЛатвия
 
 
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