https://ria.ru/20230117/kasem-1845382491.html

МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии

МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии - РИА Новости, 17.01.2023

МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии именно сейчас доказывает, что это было сделано по политическим причинам, заявила официальный... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:51

2023-01-17T10:51

2023-01-17T12:02

в мире

мария захарова

союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

марат касем

россия

латвия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии именно сейчас доказывает, что это было сделано по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Самое глупое, не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть Прибалтийские государства, — это задержать, арестовать и так далее. Знаете, почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста. Это не разовая акция по, условно говоря, профилактике или еще по чему-то, когда можно было подвести хоть какую-то базу. Ну, я не знаю, нарушил границу, не соблюдает режим, что-то там с санкциями не соответствует", — сказала дипломат.Захарова отметила, что, находясь в России, Касем выполнял свой журналистский долг в соответствии с профессиональной этикой и законодательством. Но как только он прибыл на территорию Прибалтийских государств, его задержали.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января суд в Риге арестовал Касема, его перевели в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявили, что задержание журналиста в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность. Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание он назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843269056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам. 2023-01-17T10:51 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марат касем, россия, латвия