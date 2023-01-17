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В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони - РИА Новости, 17.01.2023
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В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони
В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони - РИА Новости, 17.01.2023
В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони
Уходивший от погони ДПС автомобиль каршеринга в центре Петербурга пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки, а водитель упал в воду, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:33
2023-01-17T11:33
происшествия
авто
фонтанка (река)
санкт-петербург
россия
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Уходивший от погони ДПС автомобиль каршеринга в центре Петербурга пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки, а водитель упал в воду, сообщили в региональной полиции. "При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки. После чего водитель самостоятельно покинул автомобиль и попытался скрыться, но упал в воду", - говорится в релизе. На место происшествие были вызваны спасатели, которые достали беглеца. Сейчас он госпитализирован с переохлаждением: сейчас в городе около нуля градусов. Инцидент произошел в ночь на вторник, когда в 0.14 сотрудники Госавтоинспекции остановили у дома 17 по улице Бородинской для проверки документов каршеринговый Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 25-летний мигрант-нелегал. "Испугавшись выдворения, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, нелегально находящегося на территории России, сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских. Было организовано преследование", - отмечает пресс-служба. На требования остановиться лихач не реагировал и только поддавал газу, в итоге не справился с управлением и вылетел на лед.
https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html
https://ria.ru/20230116/dtp-1845303051.html
фонтанка (река)
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происшествия, авто, фонтанка (река), санкт-петербург, россия, дтп
Происшествия, Авто, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Россия, ДТП
11:33 17.01.2023
 
В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони

В Петербурге автомобиль каршеринга, уходивший от погони ДПС, вылетел на лед реки Фонтанки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Уходивший от погони ДПС автомобиль каршеринга в центре Петербурга пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки, а водитель упал в воду, сообщили в региональной полиции.
"При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки. После чего водитель самостоятельно покинул автомобиль и попытался скрыться, но упал в воду", - говорится в релизе.
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Инцидент произошел в ночь на вторник, когда в 0.14 сотрудники Госавтоинспекции остановили у дома 17 по улице Бородинской для проверки документов каршеринговый Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 25-летний мигрант-нелегал.
"Испугавшись выдворения, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, нелегально находящегося на территории России, сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских. Было организовано преследование", - отмечает пресс-служба.
На требования остановиться лихач не реагировал и только поддавал газу, в итоге не справился с управлением и вылетел на лед.
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ПроисшествияАвтоФонтанка (река)Санкт-ПетербургРоссияДТП
 
 
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