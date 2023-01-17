https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html

В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони

В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони - РИА Новости, 17.01.2023

В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони

Уходивший от погони ДПС автомобиль каршеринга в центре Петербурга пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки, а водитель упал в воду, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:33

2023-01-17T11:33

2023-01-17T11:33

происшествия

авто

фонтанка (река)

санкт-петербург

россия

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Уходивший от погони ДПС автомобиль каршеринга в центре Петербурга пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки, а водитель упал в воду, сообщили в региональной полиции. "При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки. После чего водитель самостоятельно покинул автомобиль и попытался скрыться, но упал в воду", - говорится в релизе. На место происшествие были вызваны спасатели, которые достали беглеца. Сейчас он госпитализирован с переохлаждением: сейчас в городе около нуля градусов. Инцидент произошел в ночь на вторник, когда в 0.14 сотрудники Госавтоинспекции остановили у дома 17 по улице Бородинской для проверки документов каршеринговый Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 25-летний мигрант-нелегал. "Испугавшись выдворения, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, нелегально находящегося на территории России, сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских. Было организовано преследование", - отмечает пресс-служба. На требования остановиться лихач не реагировал и только поддавал газу, в итоге не справился с управлением и вылетел на лед.

https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html

https://ria.ru/20230116/dtp-1845303051.html

фонтанка (река)

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, фонтанка (река), санкт-петербург, россия, дтп