https://ria.ru/20230117/kabulov-1845340635.html

Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России

Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России - РИА Новости, 17.01.2023

Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России

Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства талибов... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:37

2023-01-17T04:37

2023-01-17T04:44

замир кабулов

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства талибов создание благоприятных условий для афганского экспорта в Россию и увеличение импорта из России, заявили РИА Новости в посольстве РФ. Визит состоялся с 11 по 13 января. "В ходе визита с афганскими партнерами обсуждено развитие торгово-экономических связей, включая увеличение импорта из России и создание благоприятных условий для афганского экспорта в Российскую Федерацию", - заявил представитель дипмиссии. На прошлой неделе Кабулов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД правительства талибов Амиром Ханом Моттаки и обсудил вопросы экономического сотрудничества. В афганском МИД по итогам переговоров добавили, что Моттаки поднимал вопрос о намерении расширить дипломатическое присутствие в России. Ранее Кабулов заявлял, что между Россией и Афганистаном есть принципиальная договоренность сотрудничать "по наиболее приоритетным для Афганистана товарам - по пшенице и нефтепродуктам". Министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи в августе заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Позже появилась информация о том, что договоренность предварительно одобрена, и в рамках сделки Россия будет поставлять Афганистану также 2 миллиона тонн пшеницы в год.

https://ria.ru/20230113/afganistan-1844561668.html

https://ria.ru/20230110/ssha-1843828716.html

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