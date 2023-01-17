Рейтинг@Mail.ru
Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/kabulov-1845340635.html
Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России
Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России - РИА Новости, 17.01.2023
Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России
Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства талибов... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:37
2023-01-17T04:44
замир кабулов
афганистан
кабул (город)
цены на нефть
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755432961_0:0:2724:1533_1920x0_80_0_0_8dfdf4ba0c228f1e8dccfb454db55f01.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства талибов создание благоприятных условий для афганского экспорта в Россию и увеличение импорта из России, заявили РИА Новости в посольстве РФ. Визит состоялся с 11 по 13 января. "В ходе визита с афганскими партнерами обсуждено развитие торгово-экономических связей, включая увеличение импорта из России и создание благоприятных условий для афганского экспорта в Российскую Федерацию", - заявил представитель дипмиссии. На прошлой неделе Кабулов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД правительства талибов Амиром Ханом Моттаки и обсудил вопросы экономического сотрудничества. В афганском МИД по итогам переговоров добавили, что Моттаки поднимал вопрос о намерении расширить дипломатическое присутствие в России. Ранее Кабулов заявлял, что между Россией и Афганистаном есть принципиальная договоренность сотрудничать "по наиболее приоритетным для Афганистана товарам - по пшенице и нефтепродуктам". Министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи в августе заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Позже появилась информация о том, что договоренность предварительно одобрена, и в рамках сделки Россия будет поставлять Афганистану также 2 миллиона тонн пшеницы в год.
https://ria.ru/20230113/afganistan-1844561668.html
https://ria.ru/20230110/ssha-1843828716.html
афганистан
кабул (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755432961_0:0:2724:2043_1920x0_80_0_0_eed90eb4a7c715c83f8ca7ab2fc42069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
замир кабулов, афганистан, кабул (город), цены на нефть, россия, в мире
Замир Кабулов, Афганистан, Кабул (город), Цены на нефть, Россия, В мире
04:37 17.01.2023 (обновлено: 04:44 17.01.2023)
 
Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России

Посольство: Замир Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства талибов создание благоприятных условий для афганского экспорта в Россию и увеличение импорта из России, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
Визит состоялся с 11 по 13 января.
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:42Захват власти в Афганистане талибами
Республиканцы начали расследование вывода американских войск из Афганистана
"В ходе визита с афганскими партнерами обсуждено развитие торгово-экономических связей, включая увеличение импорта из России и создание благоприятных условий для афганского экспорта в Российскую Федерацию", - заявил представитель дипмиссии.
На прошлой неделе Кабулов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Афганистан встретился с главой МИД правительства талибов Амиром Ханом Моттаки и обсудил вопросы экономического сотрудничества. В афганском МИД по итогам переговоров добавили, что Моттаки поднимал вопрос о намерении расширить дипломатическое присутствие в России.
Ранее Кабулов заявлял, что между Россией и Афганистаном есть принципиальная договоренность сотрудничать "по наиболее приоритетным для Афганистана товарам - по пшенице и нефтепродуктам". Министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи в августе заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Позже появилась информация о том, что договоренность предварительно одобрена, и в рамках сделки Россия будет поставлять Афганистану также 2 миллиона тонн пшеницы в год.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
10 января, 11:03
Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению
 
Замир КабуловАфганистанКабул (город)Цены на нефтьРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала