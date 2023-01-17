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ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.01.2023
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ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.01.2023
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК
Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:52
2023-01-17T13:52
урсула фон дер ляйен
давос
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы заменили 80% российского трубопроводного газа", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте ЕК.
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урсула фон дер ляйен, давос, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Давос, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
13:52 17.01.2023
 
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС заменил 80 процентов российского трубопроводного газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы заменили 80% российского трубопроводного газа", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте ЕК.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 18:59
ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК
 
Урсула фон дер ЛяйенДавосЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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