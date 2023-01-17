https://ria.ru/20230117/evrosoyuz-1845466676.html

ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК

ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.01.2023

ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК

Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:52

2023-01-17T13:52

2023-01-17T13:52

урсула фон дер ляйен

давос

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы заменили 80% российского трубопроводного газа", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте ЕК.

https://ria.ru/20230113/gaz-1844728466.html

давос

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урсула фон дер ляйен, давос, еврокомиссия, евросоюз, в мире