https://ria.ru/20230117/evrosoyuz-1845466676.html
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.01.2023
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК
Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:52
2023-01-17T13:52
2023-01-17T13:52
урсула фон дер ляйен
давос
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы заменили 80% российского трубопроводного газа", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте ЕК.
https://ria.ru/20230113/gaz-1844728466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, давос, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Давос, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа, заявили в ЕК
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС заменил 80 процентов российского трубопроводного газа