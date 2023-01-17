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Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023
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Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр"
Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023
Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин-центр и создать вместо него центр патриотического воспитания. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:36
2023-01-17T13:43
геннадий зюганов
общество
екатеринбург
"ельцин-центр"
кпрф
москва
ельцин центр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин-центр и создать вместо него центр патриотического воспитания. "... Ельцин-центр давно прикрыть надо, центр патриотического воспитания создать", - сказал он на пленарном заседании во вторник. "Ельцин Центр" - общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.
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геннадий зюганов, общество, екатеринбург, "ельцин-центр", кпрф, москва, ельцин центр
Геннадий Зюганов, Общество, Екатеринбург, "Ельцин-центр", КПРФ, Москва, Ельцин центр
13:36 17.01.2023 (обновлено: 13:43 17.01.2023)
 
Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр"

Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр" и сделать центр патриотического воспитания

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗдание "Ельцин-Центра"
Здание Ельцин-Центра - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание "Ельцин-Центра". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин-центр и создать вместо него центр патриотического воспитания.
"... Ельцин-центр давно прикрыть надо, центр патриотического воспитания создать", - сказал он на пленарном заседании во вторник.
"Ельцин Центр" - общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 13:20
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"
 
Геннадий ЗюгановОбществоЕкатеринбург"Ельцин-центр"КПРФМоскваЕльцин центр
 
 
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