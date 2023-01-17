https://ria.ru/20230117/eltsin-tsentr-1845455384.html

Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр"

Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023

Зюганов предложил закрыть "Ельцин Центр"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин-центр и создать вместо него центр патриотического воспитания. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:36

2023-01-17T13:36

2023-01-17T13:43

геннадий зюганов

общество

екатеринбург

"ельцин-центр"

кпрф

москва

ельцин центр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин-центр и создать вместо него центр патриотического воспитания. "... Ельцин-центр давно прикрыть надо, центр патриотического воспитания создать", - сказал он на пленарном заседании во вторник. "Ельцин Центр" - общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.

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