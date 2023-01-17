12:27 17.01.2023 (обновлено: 15:00 17.01.2023)
Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда
Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации с Мамаева кургана
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости. Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации от Мамаева кургана в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков мужчин в военной форме выстроились в две шеренги и с цветами в руках поднялись на Мамаев курган. Бойцы недавно созданного отряда добровольцев "Сталинград" отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Сталинградской битвы, возложив цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на мемориале.
"Ребята, которые сейчас стоят за мной в строю, они все наследники победителей. Все внуки тех, кто защищал нашу страну от врага... В отряде 168 человек, среди них несколько жителей других регионов, в основном жители города-героя Волгограда и Волгоградской области. Это люди с боевым опытом, прошедшие не одну командировку, которые добровольно мобилизовались и вступили в отряд "Сталинград", - сообщил журналистам депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов, добавив, что "Сталинград" - отряд специального назначения, готовый выполнять особые задачи в боевых условиях.
По словам другого депутата Госдумы Виталия Лихачёва, отряд сформирован и экипирован при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и регионального фонда поддержки участников специальной военной операции.
"Уровень подготовки достаточно высок, подготовка проходила с инструкторами разных структур: мотострелки, артиллерия и тяжёлая техника. Я уверен в своих бойцах", - сказал журналистам командир отряда "Сталинград".
Бойцов "Сталинграда" провожали с военным оркестром, присутствовали их родные и близкие.
"Сегодня, накануне 80-летия победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, здесь, на Мамаевом кургане, главной высоте России, на священной земле легендарного и непокоренного Сталинграда, мы провожаем на защиту Отечества добровольцев специального отряда "Сталинград"... Жители Волгоградской области уверены в нашей победе", - сказал Бочаров, обращаясь к добровольцам. Он пожелал бойцам удачи и вернуться домой живыми и здоровыми.