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Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда - РИА Новости, 17.01.2023
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Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда
Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда - РИА Новости, 17.01.2023
Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда
Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации от Мамаева кургана в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:27
2023-01-17T15:00
специальная военная операция на украине
общество
волгоградская область
волгоград
россия
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости. Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации от Мамаева кургана в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков мужчин в военной форме выстроились в две шеренги и с цветами в руках поднялись на Мамаев курган. Бойцы недавно созданного отряда добровольцев "Сталинград" отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Сталинградской битвы, возложив цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на мемориале. "Ребята, которые сейчас стоят за мной в строю, они все наследники победителей. Все внуки тех, кто защищал нашу страну от врага... В отряде 168 человек, среди них несколько жителей других регионов, в основном жители города-героя Волгограда и Волгоградской области. Это люди с боевым опытом, прошедшие не одну командировку, которые добровольно мобилизовались и вступили в отряд "Сталинград", - сообщил журналистам депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов, добавив, что "Сталинград" - отряд специального назначения, готовый выполнять особые задачи в боевых условиях. По словам другого депутата Госдумы Виталия Лихачёва, отряд сформирован и экипирован при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и регионального фонда поддержки участников специальной военной операции. "Уровень подготовки достаточно высок, подготовка проходила с инструкторами разных структур: мотострелки, артиллерия и тяжёлая техника. Я уверен в своих бойцах", - сказал журналистам командир отряда "Сталинград". Бойцов "Сталинграда" провожали с военным оркестром, присутствовали их родные и близкие. "Сегодня, накануне 80-летия победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, здесь, на Мамаевом кургане, главной высоте России, на священной земле легендарного и непокоренного Сталинграда, мы провожаем на защиту Отечества добровольцев специального отряда "Сталинград"... Жители Волгоградской области уверены в нашей победе", - сказал Бочаров, обращаясь к добровольцам. Он пожелал бойцам удачи и вернуться домой живыми и здоровыми.
https://ria.ru/20221229/pomosch-1842238846.html
https://ria.ru/20230112/stalingrad-1844424415.html
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общество, волгоградская область, волгоград, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Волгоградская область, Волгоград, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:27 17.01.2023 (обновлено: 15:00 17.01.2023)
 
Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда

Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации с Мамаева кургана

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
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ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости. Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации от Мамаева кургана в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков мужчин в военной форме выстроились в две шеренги и с цветами в руках поднялись на Мамаев курган. Бойцы недавно созданного отряда добровольцев "Сталинград" отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Сталинградской битвы, возложив цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на мемориале.
"Ребята, которые сейчас стоят за мной в строю, они все наследники победителей. Все внуки тех, кто защищал нашу страну от врага... В отряде 168 человек, среди них несколько жителей других регионов, в основном жители города-героя Волгограда и Волгоградской области. Это люди с боевым опытом, прошедшие не одну командировку, которые добровольно мобилизовались и вступили в отряд "Сталинград", - сообщил журналистам депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов, добавив, что "Сталинград" - отряд специального назначения, готовый выполнять особые задачи в боевых условиях.
По словам другого депутата Госдумы Виталия Лихачёва, отряд сформирован и экипирован при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и регионального фонда поддержки участников специальной военной операции.
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Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации
"Уровень подготовки достаточно высок, подготовка проходила с инструкторами разных структур: мотострелки, артиллерия и тяжёлая техника. Я уверен в своих бойцах", - сказал журналистам командир отряда "Сталинград".
Бойцов "Сталинграда" провожали с военным оркестром, присутствовали их родные и близкие.
"Сегодня, накануне 80-летия победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, здесь, на Мамаевом кургане, главной высоте России, на священной земле легендарного и непокоренного Сталинграда, мы провожаем на защиту Отечества добровольцев специального отряда "Сталинград"... Жители Волгоградской области уверены в нашей победе", - сказал Бочаров, обращаясь к добровольцам. Он пожелал бойцам удачи и вернуться домой живыми и здоровыми.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВолгоградская областьВолгоградРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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