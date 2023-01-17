https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845415832.html

Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда

Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда - РИА Новости, 17.01.2023

Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда

Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации от Мамаева кургана в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:27

2023-01-17T12:27

2023-01-17T15:00

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ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости. Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону спецоперации от Мамаева кургана в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков мужчин в военной форме выстроились в две шеренги и с цветами в руках поднялись на Мамаев курган. Бойцы недавно созданного отряда добровольцев "Сталинград" отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Сталинградской битвы, возложив цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на мемориале. "Ребята, которые сейчас стоят за мной в строю, они все наследники победителей. Все внуки тех, кто защищал нашу страну от врага... В отряде 168 человек, среди них несколько жителей других регионов, в основном жители города-героя Волгограда и Волгоградской области. Это люди с боевым опытом, прошедшие не одну командировку, которые добровольно мобилизовались и вступили в отряд "Сталинград", - сообщил журналистам депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов, добавив, что "Сталинград" - отряд специального назначения, готовый выполнять особые задачи в боевых условиях. По словам другого депутата Госдумы Виталия Лихачёва, отряд сформирован и экипирован при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и регионального фонда поддержки участников специальной военной операции. "Уровень подготовки достаточно высок, подготовка проходила с инструкторами разных структур: мотострелки, артиллерия и тяжёлая техника. Я уверен в своих бойцах", - сказал журналистам командир отряда "Сталинград". Бойцов "Сталинграда" провожали с военным оркестром, присутствовали их родные и близкие. "Сегодня, накануне 80-летия победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, здесь, на Мамаевом кургане, главной высоте России, на священной земле легендарного и непокоренного Сталинграда, мы провожаем на защиту Отечества добровольцев специального отряда "Сталинград"... Жители Волгоградской области уверены в нашей победе", - сказал Бочаров, обращаясь к добровольцам. Он пожелал бойцам удачи и вернуться домой живыми и здоровыми.

https://ria.ru/20221229/pomosch-1842238846.html

https://ria.ru/20230112/stalingrad-1844424415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, волгоградская область, волгоград, россия, ситуация в днр и лнр